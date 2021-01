Macri despidió por su salida del país a un troll que insulta como un barrabrava a Alberto Fernández

Gracias por todo el apoyo Apu! Buen viaje! @Apuntes_ #GraciasApu — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 29, 2021

"Andate, @CFKArgentina chavista de mierda", "la concha de tu madre, @alferdez", "me gusta la imagen de tilingo de @alfedez" y muchos "andate" tanto al Presidente como a la Vicepresidenta conforman algunos de los insultos modo barrabrava de poca monta del personaje en cuestión

Ni en el fútbol debe haber tuits de los dirigentes de los clubes bancando a la barra brava. Por lo general, les pasan guita por abajo. Desde ese punto de vista, es un avance hacia una mayor transparencia. https://t.co/cQwaHkgWJZ pic.twitter.com/K18NsRptdM — Fernando Krakowiak (@fkrakowiak) January 29, 2021

Esta mañana,y que días antes difundió que se abandonará la Argentina.Se trata del reconocido usuario, quien durante la gestión de Cambiemos supo constituirse como uno de los principales trolls defensores del ex presidente y que, incluso actualmente, continúa esforzándose por justificar todo el comprobado fracaso en todos los órdenes de la administración macrista y criticar el 100% de las medidas del Frente de Todos.Si bien sorprendió, el saludo de Macri a un troll pierde ese poder al recordar que durante su gobierno se generó un ejército de este tipo de usuarios no identificados o falsos incluso con denuncias que indican que sucedía al interior del Estado, con empleados políticos pagados por todos los argentinos., escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter. De esta manera se sumó a las otras cuentas macristas que lo saludaron, como la ex funcionaria Laura Alonso, y despidieron al troll como si fuera un héroe de las redes sociales.Con comportamiento de militante de Cambiemos, de profesión desconocida, con gran talento para difundir fake news y hacer que algunos las crean, y atacar al peronismo, "Apu" se presenta en su bio como "el famoso Apu twitero“ (M. Macri)", dice que "los aviones que llegan no son noticia" y que intenta "ser de los que hacen que las cosas pasen".Si bien en una distraida comparación periodística podía confundirse a "Apu" como un troll de "mejores modales" que otros, cosa de poco interés de análisis teniendo en cuenta de qué se habla,En los últimos meses se dedicó a la campaña en contra del plan de vacunación que lanzó el Gobierno nacional para combatir la pandemia de coronavirus. Pone en duda la llegada de las vacunas, de la cantidad, de la efectividad y de todo lo contradictorio que se pueda.A la vez, justifica frecuentemente los ajustes que impulsó Macri, como en todo el sector de la salud y la educación, e incluso el vencimiento de las vacunas que se produjo por negligencia durante la gestión de Adolfo Rubinstein.Quienes vieron el saludo del expresidente no pudieron evitar burlarse y hubieron muchos memes en referencia a Apu, el personaje de Los Simpsons.