El macrismo entrevista a Cavallo y dice que dio al país el "único período de estabilidad económica en democracia"

el macrismo duro entrevistó a Domingo Felipe Cavallo, el ex ministro de Economía de Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa que destruyó a la Argentina y después quiso ser presidente, y que a la vez el macrismo duro salió a difundir el artículo destacando al paso de "Mingo" por el Estado como "el único período de estabilidad económica conocido en democracia" y a su "visión del liderazgo" como "imprescindible" para "reformar" al país

Cavallo comparó a Menem con Macri y ensayó como hipótesis que mientras el actual senador nacional logró que la gente entienda qué ocurría en la Argentina al asumir el líder PRO se equivocó en no explicar la crisis en que estaba el país. Es decir la justificación que el propio macrismo da para su fracaso

Iglesias Illa y Avelluto

Su visión acerca de que el liderazgo es más importante que cualquier acuerdo político es imprescindible para entender cómo se puede reformar la Argentina. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) January 31, 2021

En concreto -y mejor ir después a lo puntual- se puede resumir este hecho diciendo queEn primer lugar, el ex subsecretario de Comunicación Estratégica que aún se encarga de escribirle discursos y textos a Mauricio Macri,, le hizo un reportaje a Cavallo para la revista Seúl, una publicación que reúne en su línea editorial artículos desde la mirada de la "derecha moderna", que teóricamente se ve representada en el macrismo.Allí, el ex funcionario introduce al artículo presentando a Cavallo como víctima de, que. Y luego agrega -desde el macrismo (no peronista, claro) pero con pretensión de conocer qué piensa el peronismo- queEn la nota, Cavallo dice cómo resolver "institucionalmente" los problemas de la Argentina: "Con un sistema presupuestario. Es decir, los gastos del sector público y los impuestos que se recaudan, bien diseñados, te modifican la distribución del ingreso en la dirección que deseás sin desorganizar la asignación de los recursos"., cuestiona el ex funcionario que dejó en sus pasos por la gestión pública, según arrojan los datos, una fuerte suba del desempleo, el endeudamiento, la pobreza, la indigencia, con el corolario del famoso "corralito" y la represión ordenada por el Estado que produjo muertos.En ese sentido, Cavallo puso ejemplos de qué está mal hacer, según su mirada: "Se controlan los precios y el tipo de cambio, se aplican impuestos indirectos como las retenciones y las trabas al comercio, para afectar la distribución del ingreso. En el camino se desorganiza la inversión y se desalienta el aumento de la productividad y, por ende, se traba el crecimiento de la economía".Según el ex ministro, no hacen falta "coaliciones políticas" para que la Argentina mejore, sino que "es una cuestión de las ideas que anidan en la mente de los dirigentes políticos" y se trata de "un problema de educación de los dirigentes políticos"."Yo creo que tanto los que se sienten más de derecha como los que se sienten más de izquierda, tienen ideas que no son apropiadas como forma de organización para la Argentina", dijo, y destacó que "Carlos Menem era un dirigente muy inteligente", cuya "fortaleza política fue el carisma que sin duda tenía".Agregó, sin embargo, que "con el carisma solo no hubiera salido adelante" y básicamente se autoendilgó que tras hacerse cargo del Ministerio de Economía "su popularidad" pasó del 20% y "había sido del 60% en el momento de ganar la elección", para lo que "ayudó mucho éxito estabilizador que significó la Ley de Convertibilidad" y otro "montón de cosas que hicimos al mismo tiempo".Tras destacar como dirigente del peronismo al gobernador de Córdoba,, y enfatizar como logros que bajó "los sueldos y quitó privilegios a la gente de EPEC (distribuidora eléctrica estatal) y del Banco de la Provincia de Córdoba", al igual que el ajuste "al régimen jubilatorio en una dirección que era imprescindible","En el momento en que asumió Menem (y sobre todo en el momento en que yo pasé al Ministerio de Economía) la crisis era percibida por la gente en todas sus dimensiones (...) O sea, todo andaba mal y la gente lo percibía", le dijo Cavallo a Iglesias Illa, mientras que "cuando asumió Macri la gente no tenía una sensación de una crisis tan profunda, pero la crisis existía".Según el ex ministro, entonces, "si la gente no la percibe es tarea del dirigente político explicarle a la gente que hay realmente una crisis, explicarle la naturaleza de la crisis y explicarle por qué hay que tomar medidas". De ajuste para abajo, claro.Tras intentos del ex funcionario macrista de argumentar ante Cavallo que el macrismo no pudo ajustar porque no tenía al Congreso a favor o que existían discusiones internas relacionadas con que tal ajuste "es inviable políticamente", consultó al ex candidato presidencialLa respuesta es imperdible., comenzó, aunque en medio aclaró que "es incorrecto decir que "Macri ha fracasado" ya que el ex presidente "demostró que es posible pegar un cambio de rumbo".Según la hipótesis de Cavallo, que parece repetir versiones de trolls en Twitter,y que por eso dijeron "en campaña ´si gana Cambiemos, viene el ajuste`".Y el remate es propio de los grupos conspiranoicos desarrollados con la pandemia:El corolario del desopilante reportaje realizado por el macrismo es cómo lo valoró el propio macrismo. El encargado de juzgar el trabajo de Iglesias Illia fue quien lo acompañó en la escritura del libro de Macri "Primer tiempo": el ex ministro y luego secretario de Cultura, Pablo Avelluto."Excelente la entrevista a Domingo Cavallo por ⁦@HernaniiBA en ⁦@RevistaSeul. Va siendo hora de repensar el único periodo de estabilidad económica que conocimos en democracia", valoró Avelluto en Twitter, para luego rematar con que "su visión acerca de que el liderazgo es más importante que cualquier acuerdo político es imprescindible para entender cómo se puede reformar la Argentina".