El entusiasta mensaje de celebración de Cristina por la publicación de los resultados de la Sputnik V en The Lancet

Cristina Kirchner mostró entusiasmo y lo celebró con un mensaje a través de Twitter

Tras la reciente publicación de la prestigiosa revista científicasobre la vacuna "rusa"y sus destacados números de eficacia y seguridad,, escribió la Vicepresidenta en sus redes sociales, acompañado por dos capturas de pantalla de las revista The Lancet y la versión online de Página 12.La enfática celebración de la ex presidenta tiene que ver con las dudas que se esforzó en sembrar una porción importante de la oposición deayudada por los medios de comunicación hegemónicos, dudas que ahora quedan despejadas e incluso un poco en ridículo.La propia CFK y el presidente-que hoy dialogó con su par ruso Vladimir Putin- se inocularon con la primera de las dos dosis del fármaco. Lo mismo hicieron el gobernador, la vicegobernadoray diversos mandatarios provinciales e intendentes, tanto oficialistas como opositores.Hoy, la revista médica británica The Lancet publicó un nuevo artículo sobre la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V que presenta el análisis intermedio de la fase 3 de las pruebas del fármaco. La publicación destaca la seguridad y la eficacia del fármaco que se utilizó en la Argentina."Este análisis intermedio del ensayo de fase 3 de Gam-COVID-Vac mostró una eficacia del 91,6% contra COVID-19 y fue bien tolerado en una gran cohorte", informa Lancet en las conclusiones de su informe. La nota indica que los materiales publicados "confirman una eficiencia y seguridad altas de la vacuna". Lancet hizo un estricto seguimiento desde el comienzo de la vacunación hasta la segunda vacuna y revela que no hay efectos adversos considerables. Las personas que se sometieron a la evaluación no tenían patologías previas, eran mayores de 18 años y había un grupo que era mayor de 60 años.