INDEC: construcción e industria crecieron alto en diciembre, pero cerraron el año de la pandemia con caídas

El INDEC publicó hoy los resultados de la actividad industrial y de la construcción para diciembre de 2020 y de esos indicadores surge que en el último mes del año se confirmó el repunte económico logrado en la última parte del período, pero que no se consiguió doblegar la caída provocada interanual provocada por las restricciones para contener la pandemia del coronavirus que afecta al mundo

, lo que representa su, pero de todos modos, informó este jueves el organismo estadístico oficial.El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) aumentó, a su vez, un 4,3% mensual en la medición sin estacionalidad. De esta forma, se acumuló el cuarto mes consecutivo de crecimiento, alcanzando un nivel 22% superior al nivel pre-covid de febrero.En la comparación interanual, aceleró su crecimiento hasta 27,4% (vs. 6,2% interanual en noviembre). Se trata de la segunda suba consecutiva tras veintiséis meses en baja, y la de mayor magnitud desde noviembre de 2017.En diciembre, crecieron de forma interanual los despachos de 12 de los 13 insumos relevados. Lideraron el crecimiento las salidas de ladrillos huecos (54,2% interanual), placas de yeso (51,3% interanual), asfalto (46,2% interanual) y cemento portland (33,3% interanual). La excepción fue el yeso, que cedió 9,1% interanual.En el acumulado del año 2020 crecieron los despachos de tres insumos: ladrillos huecos (3,5% interanual), placas de yeso (2,3% interanual) y alces (1,5% interanual).En cambio, las mayores caídas correspondieron a hormigón elaborado (-55,1% interanual), asfalto (-54,7% interanual) y mosaicos graníticos y calcáreos (-41,8% interanual).Por otro lado,Sin embargo,El incremento durante el último mes del año fue impulsado principalmente por la producción del rubro maquinaria y equipo, que escaló un 35,3% anual. La incidencia más importante al interior de esta división la aportó la fabricación de maquinaria agropecuaria, que exhibió una suba del 81,7%, traccionada por facilidades de financiamiento por parte de los bancos y de los productores.Adicionalmente, según el Índice de Producción Industrial (IPI) del INDEC, también influyó un crecimiento del 58,2% en aparatos de uso doméstico, fundamentalmente en heladeras, lavarropas y cocinas.En segundo lugar se destacó un salto del 26,5% en el rubro minerales no metálicos, favorecido por un repunte similar en el sector de la construcción, que incrementó su demanda de cemento y de productos destinados a la fabricación de ladrillos, revestimientos cerámicos y artefactos sanitarios.Por su parte, la industria automotriz mostró un repunte anual del 40,6% gracias a la generación de nuevos vehículos para el mercado interno.Con estos datos oficiales, la industria manufacturera registró avances en tres de los últimos cuatro meses, aunque esto no logró impedir una caída en el acumulado del año. Cabe recordar que en abril el sector llegó a sufrir un derrumbe anual del 33,3%, con algunos rubros, como el automotriz, totalmente paralizados por la pandemia.Las producciones más perjudicadas en 2020 fueron las de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-28,5%), automotores y otros equipos de transporte (-22,9%) y minerales no metálicos (-18,9%). La única que logró terminar el período en positivo fue la de alimentos y bebidas, con un alza de apenas 0,2% respecto de 2019.De cara a enero de 2021, datos preliminares relacionados con el aumento en la producción automotriz (+17,5%), en los despachos de cemento (+19,2%) y en la actividad siderúrgica (consumo de energía creció más de 50% anual), parecen indicar que el IPI del primer mes del año va a ser sumamente positivo para la industria.