"Fuera de la ley, nada": Kicillof destacó mejoras a la bonaerense y Berni desnudó por qué convocan a protestas

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto de entrega de 30 camionetas blindadas y 10 motos para reforzar las tareas de patrullaje y prevención del delito en Florencio Varela y desde allí protagonizó acompañado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, una respuesta a los integrantes de la fuerza mencionada que promueven las manifestaciones

se encargó más explícitamente el ministro Berni, que aseguró que los efectivos policiales que fueron desafectados ayer "están disputando una caja millonaria" al intentar discutir "la plata de una supuesta sindicalización de los policías que salen a trabajar"

En la antesala de nuevas protestas que agitan desde la Policía bonaerense, como hicieron en octubre del año pasado con acciones desestabilizantes, en reclamo de más mejoras salariales,El mandatario puso el foco de su argumentación en destacar hechos fácticos, como elde la Policía bonaerense con las fuerzas federales que comenzó con su gestión -había un retraso importante del anterior gobierno provincial-, pero también le advirtió a los efectivos de esa institución que tolerará"En medio de la pandemia anunciamos la equiparación de los salarios con los sueldos federales. No es que lo dijimos, lo realizamos y nos propusimos un camino de recuperación salarial", destacó hoy Kicillof el distrito de Florencio Varela, al sur del conurbano bonaerense.En ese sentido, reconoció que "va a llevar tiempo" pero se van "a equiparar salarios". Por eso, enfatizó:La referencia pasada que tienen las palabras de Kicillof está en la medida adoptada ayer por el Ministerio de Seguridad bonaerense al desafectar a más de 400 agentes de la Policía provincial que en septiembre del año pasado, con patrulleros y armas reglamentarias, participaron de una protesta de dos días por mejoras salariales y otras demandas en distintos puntos del distrito, entre ellos, las adyacencias de la Residencia presidencial de Olivos., apuntó el gobernador en alusión a las gestiones deen la Nación yen la Provincia,"No hay ninguna época en la cual le hayan sacado el 30% del poder adquisitivo a los policías con la promesa de que les iban a aumentar los sueldos", recordó Kicillof, que denunció que esa situación se gestó con "mucho periodismo cómplice y mucho cartel, pero nada en la realidad.Destacó que, además de recomponer el salario policial, su administración está dotando a la fuerza "de tecnología y equipamiento" y precisó en ese sentido que cuando llegó a la Casa de Gobierno provincial hizo un inventario del parque automotor, de los instrumentos de trabajo, y aseguró que no había "nada", a excepción de "dos perros que tenía la Provincia, y sueldos bajos, pero eso sí: mucha publicidad, mucha propaganda, mucho periodismo cómplice".Sin embargo, claramente las palabras del ex ministro de Economía también tienen una referencia futura, que es la amenaza de nuevas protestas de la bonaerense, anunciadas para mañana jueves. De eso"Intentan, bajo la excusa de que están preocupados por las condiciones de trabajo de nuestros hombres y mujeres de la provincia, generar un tipo de rebeldía. Están disputando una enorme caja millonaria", denunció Berni en su discurso de hoy.Para el ministro de Seguridad, se trata de "un grupo minúsculo de personas que basándose en el anonimato y por redes sociales empujan a aquellos incrédulos a desafiar y violar permanente nuestras leyes"., valoro Berni.El ministro consideró que "lamentablemente hay grupos minúsculos que no representan a la Policía y que no se manifestaron cuando los efectivos perdían un 30% de sus salarios o debían trabajar en pésimas condiciones en las comisarías"."Hoy contamos con un Gobierno que se comprometió a resolver los problemas estructurales de la Provincia. Sabemos que el bienestar no es solo salarial, por eso pusimos en marcha las obras para sumar un hospital para emergencias y la construcción de alcaidías que nos permitirán terminar con la superpoblación de presos en las comisarías", subrayó Berni.Los más de 400 policías desafectados cometieron, para el Gobierno provincial, "gravísimas faltas administrativas", por lo que dejan de prestar servicio automáticamente y deben entregar el arma reglamentaria.Además, durante los próximos seis meses, pasarán a cobrar el 50 por ciento del salario hasta que se defina si se los desvincula definitivamente de la fuerza.En total, son investigados más de 1.800 efectivos que participaron de las protestas que se registraron en septiembre del año pasado, y que se desarrollaron mayormente frente a la Residencia de Olivos, en el Centro de Coordinación Estratégica de la Policía provincial ubicado en Puente 12, en La Matanza y en la residencia que habita Kicillof junto con su familia en La Plata, en demanda de "mejoras salariales y materiales"Los efectivos deberán declarar en la sede administrativa ante Asuntos Internos y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja, afirmó la fuente del gobierno bonaerense consultada por Télam, que indicó que además "existe una causa penal" contra estos efectivos.