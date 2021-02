Alberto - Mesa de Enlace: no habrá suba de retenciones y buscarán "consenso" para precios razonables de alimentos

hubo cumbre entre el Gobierno nacional y la Mesa de Enlace y el saldo fue que esas medidas quedan descartadas por el momento y que continuarán dialogando para llegar a un "consenso" que garantice que "la mesa de los argentinos tenga alimentos accesibles"

"Un acuerdo para que cada uno sea partícipe del objetivo central de que la mesa de los argentinos tenga alimentos accesibles"

Finalmente, luego de las tensiones por la posibilidad de un aumento en las retenciones o la aplicación de cupos a la exportación para frenar la suba en los precios de los alimentos que generaron amenazas de lockout por parte del "campo",El presidente Alberto Fernández recibió a los dirigentes agropecuarios acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería yPesca,; el canciller; el secretario de Asuntos Estratégicos,, y la vicejefa de Gabinete,. Por la Mesa de Enlace "jugaron"(Coninagro),(CRA),(Federación Agraria Argentina) y(Sociedad Rural Argentina).El, quien en declaraciones a Télam expresó que el mandatario, amplió, y añadió en ese sentido que que el Gobierno va a "convocar a otros actores de la cadena para debatir estructuras de costos en determinados productos que hacen a la canasta familiar".El funcionario sostuvo que "no se trata de encontrar villanos sino ver qué compromiso puede sumar cada sector, sin que se pierda la rentabilidad, pero entendiendo que hay determinados productos que tienen que llegare a la mesa de los argentinos".En declaraciones a Radio 10, Basterra también reveló quey que, en ese marco, "primó un animo de consenso" y necesidad de "dialogar para llegar a buen puerto".Sin embargo, a la hora de referirse al encuentro por el lado de la Mesa de Enlace, el titular de la Confederaciones Rurales Argentinas,, fue un tanto agresivo y contó algo que no se parece a lo que dijo Basterra:Acerca del verdadero foco de la reunión y sin ese tipo de referencias para buscar prensa, Chemes afirmó: "No habrá aumento de las retenciones y se entendió que el campo no genera precios. Hay que revisar la cadena, eslabón por eslabón".Además, pidió "bajar impuestos, sanear la economía y generar confianza en el productor para que haya más producción". También contó que se llegó a un acuerdo con el Gobierno para que haya "reuniones más seguidas" en donde se analice las cadenas de comercialización. Según el dirigente, la participación de los productores en el precio final de los alimentos "es baja"., señaló el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.En ese sentido, se mostró optimista frente a la convocatoria del Consejo Económico y Social. "Es una buena noticia empezar a trabajar en cómo vamos a sacar definitivamente a la inflación de la economía", agregó.“El Presidente reiteró que Argentina debe salir de la mano del campo. Está muy preocupado con el tema de la maíz, le explicamos la incidencia que tenemos en el producto, lo mismo que el trigo en los precios finales del consumidor, tenemos números distintos y nos sentaremos para seguir evaluando”, completó Pelegrina, de la SR.Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, señaló que las partes profundizaron "un diálogo que debe continuar, donde nos enteremos de las cosas mucho antes, las programemos"., dijo.Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, destacó que “lo importante es que no hubo manifestación de la posibilidad aumento de retenciones ni intervención en los mercados" y que el jefe de Estado "fue muy explícito en trabajaren el acuerdo y el diálogo para trabajar sobre el precio de los argentinos y desde nuestro lugar producir y exportar más"., concluyó.