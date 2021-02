Alberto en México: cara a cara con AMLO, vacunas en escena y reducir el déficit comercial heredado

el presidente Alberto Fernández arribó finalmente esta mañana al aeropuerto internacional Benito Juárez, en Ciudad de México, para participar de la celebración de los 200 años de la Independencia de ese país pero con una nutrida agenda que incluye mucho contacto con su par Andrés Manuel López Obrador y también las vacunas contra el coronavirus y la reducción del déficit comercial en lista

A las 18.20 la visita de Alberto sigue con una recorrida en el laboratorio "Liomont", en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se completa el proceso de fabricación y envasado de la vacuna para combatir el coronavirus, que desarrollaron la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca y cuya producción destinada a América Latina se realiza en el laboratorio argentino mAbxience

Mientras en la Argentina todavía no baja la ola por el escándalo conocido como "vacunatorio VIP",El avión aterrizó a las 9.40 (6.40 de México). Fernández llegó con la primera dama Fabiola Yañez y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y por el embajador argentino en México, Carlos Tomada.La comitiva está integrada por el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el diputado nacional Carlos Selva y el asesor presidencial Ricardo Forster., con quienes analizó las perspectivas y los desafíos de la economía argentina.Del encuentro participaron por el Gobierno Solá, Guzmán, Todesca, Vitobello, Beliz y Biondi; el diputado nacional Selva y el asesor Forster, mientras que por las firmas estuvieron importantes empresarios locales que invierten en la Argentina, como representantes de Bimbo, Coca Cola Femsa, Cinépolis y Ternium, del grupo argentino Techint.Este capítulo comercial tiene que ver con que se buscaLa relación comercial entre México y Argentina, segunda y tercera economías de latinoamérica respectivamente, es estratégica por el tamaño de sus mercados y se enmarca en el Acuerdo de Complementación Económica N°6 (ACE 6) y el Acuerdo de Complementación Económica N°55 (ACE 55), como recordó Télam.A pesar de ese marco estratégico, ambos países alcanzaron en 2020 un intercambio bilateral de US$ 1.383,4 millones, de las cuales para la Argentina fueron exportaciones por US$ 437,8 millones e importaciones por US$ 945,6 millones, con un déficit de 507,8 millones, de acuerdo con cifras oficiales.Finalmente, AMLO no participará de la recorrida por este laboratorio. En su lugar, lo acompañará el canciller Marcelo Ebrard. Esto ocurre en el marco del escándalo de la vacunación a personas que no estaban en el cronograma estipulado en la Argentina. En su tradicional conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano dio la bienvenida a Fernández pero hizo declaracions en las que se notó el eco de la problemática.“Quiero dar la bienvenida al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que llegó hoy muy temprano. Es nuestro invitado especial para la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la proclamación del Plan de Iguala. Nos va a acompañar en Iguala el miércoles pero también va a estar con nosotros mañana. Lo invité yo y aceptó estar en esta conferencia”, dijo AMLO, anticipando el encuentro entre ambos.Pero luego se refirió al programa de vacunación mexicano, pero con "roces" de distancia respecto de lo que pasó en Argentina y le costó el cargo al ex ministro de Salud: “Van a haber vacunas para todos y no hay preferencia para nadie. Y es evidente. No se ha abusado, toda esta situación que se ha presentado en varios países de que hay vacunación secreta para los de arriba. Es muy importante porque antes todo era influyentismo, las agarraderas, y como no predicaban con el ejemplo los de arriba, todos sentíamos que esa era la única manera de poder obtener las cosas”.Luego, a las 21, está previsto que el presidente Fernández mantenga un. Participarían John M. Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; Rocío Nahle, secretaria de Energía, y Martí Batres, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República.También lo harán Max Reyes Zuñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Citlalli Hernández, secretaria General de Morena; Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM; Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; y el historiador Pedro Salmerón. Además estarán Epigmenio Ibarra, uno de los más importantes productores de cine de México; y argentinos del mundo académico que viven hace muchos años en ese país.. Ambos mandatarios mantendrán una breve reunión en el despacho presidencial y luego ofrecerán una, para compartir un desayuno de trabajo junto a los cancilleres Solá y Ebrard posteriormente.Después, Fernández, acompañado por la comitiva presidencial, participará en el Patio de Honor de un acto en conmemoración del aniversario de la muerte del expresidente Francisco I. Madero, asesinado en 1913 víctima de un golpe de Estado.El mandatario tiene prevista más tarde, a las 14.45, una reunión con el empresario Carlos Slim, tras la cual encabezará dos encuentros más con empresarios en el Salón Bosques del Hotel Intercontinental. De acuerdo a lo informado la primera reunión será con empresarios argentinos.La agenda continuará en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, a las 18.30, donde mantendrá una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien luego presidirá una ceremonia donde declarará al presidente Fernández Huésped Distinguido.Luego, el jefe de Estado visitará la Cámara de Senadores, donde será recibido por los presidentes de ese cuerpo, Eduardo Ramírez Aguilar; y la Cámara de Diputados, donde lo esperará la legisladora Dulce María Sauri Riancho.Allí, también mantendrá una reunión con el titular de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y con los coordinadores de los grupos parlamentarios.La actividad culminará con una sesión solemne de la que participará toda la comitiva argentina, prevista para las 20.40. Para finalizar la jornada, Fernández compartirá una cena en la embajada argentina junto a la primera dama, Solá, Tomada, Ebrard y su esposa Rosalinda Bueso.El miércoles, la comitiva presidencial se dirigirá hacia la ciudad de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, donde se realizará, cerca de las 15.30, el acto central por los 200 años de la Promulgación del Plan Iguala, hito que estableció las bases para la independencia de México.Por expresa invitación de su par mexicano, Fernández será uno de los oradores de la ceremonia, que se desarrollará en el Cerro del Tehuehue. Antes de la exposición de López Obrador hablarán el gobernador del Estado de Guerrero y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia.Durante el transcurso del año, México llevará a cabo 15 conmemoraciones para celebrar el bicentenario de su independencia, 500 años de Resistencia Indígena y siete siglos de historia de México Tenochtitlán.La comitiva argentina, con el Presidente a la cabeza, emprenderá el regreso a Argentina la noche del miércoles, de acuerdo con lo programado.