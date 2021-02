"Fue coraje y no angustia": Alberto le contestó al Macri 2016, que sentía nostalgia por la Argentina colonial

el presidente Alberto Fernández afirmó que “es el coraje lo que hace posible las transformaciones y los grandes cambios” y recordó el papelón de Mauricio Macri en 2016, cuando se expresó nostálgico por la etapa en la que la Argentina era una colonia española

En el marco del acto en conmemoración del 243° aniversario del nacimiento del General San Martín que se realizó en la ciudad correntina de Yapeyú,El jefe de Estado destacó "el coraje" de los que contribuyeron a la independencia de los países de América Latina, como, entre otros, y dijo que "tuvieron el coraje que pocos tienen, el coraje que hace posible los cambios y las transformaciones".Allí encontró el pie para recordar cuando el 9 de julio de 2016, desde la Casa de Tucumán, el líder PRO -que hoy salió a defender el escándalo de la vacunación privatizada en la Ciudad- expresó que, en referencia a la decisión de independizarse de la corona española en 1816, seis años después de la Revolución de Mayo.Fernández lo destrozó:, sostuvo en su discurso y se refirió aY agregó: "Cuando quieren hacerme claudicar pienso en San Martín, quiero que algo de él, de Belgrano, de Güemes, de Rosas, me inspire”.Recién llegado de México, donde cumplió con una visita oficial de tres días, el mandatario participó del acto junto a la intendenta de Yapeyú, Marisol Fagúndez y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes.Luego de recordar al ex presidente, a quien le dedicó un “feliz cumpleaños”, (cumpliría este jueves 71 años), dijo que “hoy toca enfrentar un mundo raro y egoísta, donde el 10 por ciento de los países más ricos concentran el 90% de las vacunas existentes”.El presidente se refirió también a la decisión de considerar a las telecomunicaciones como un servicio público y explicó que “la conectividad debe dejar se ser un negocio privado”, aunque “hay algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo”.“Los mejores negocios de unos pocos es el dolor de millones de argentinos, pueden dedicarme las tapas que quieran, no lo voy a permitir”, advirtió.Del acto, que se realizó en la Plaza de Armas, participan también los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Juan Manzur (Tucumán), y el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.Una vez concluido el acto, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo con los gobernadores del Norte Grande, con una agenda basada en obras de infraestructura para esa región, analizar varios de los pedidos de los mandatarios para "achicar las asimetrías con el resto del país" en temas como el transporte público, la energía eléctrica y los combustibles.Según adelantó Ámbito, los mandatarios buscarán este jueves blindar sus pedidos a Nación de medidas para combatir las asimetrías que frenan el desarrollo de la región, con el foco puesto en cosechar anuncios concretos para el corto plazo.En el temario prioritario se anotan, entre otros puntos, el reclamo de una tarifa diferenciada de energía eléctrica para la región en verano -en espejo al subsidio al gas en la Patagonia- y de un reparto más equitativo de los subsidios para el transporte público de pasajeros, además de una reducción en el precio de los combustibles, en ambos casos respecto del AMBA. Y el pedido de una refinanciación de la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.Pero además se suma otra solicitud que ya mostró progresos recientes en los despachos nacionales: la de una rebaja en las contribuciones patronales para el caso de nuevos puestos de trabajo -de 75%, 50% y 25%, entre 2021 y 2023- para impulsar la creación de 250 mil nuevos empleos privados y recuperar otros 65 mil perdidos entre 2018 y 2020.