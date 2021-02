Uruguay confirmó presiones de Macri para anunciar el acuerdo Mercosur-UE porque quería un "logro electoral"

La noticia es tan directa como grave para la diplomacia argentina que dejó la gestión de Juntos por el Cambio: el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, aseguró ayer en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de su país que el famoso acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea anunciado entre lágrimas por Jorge Faurie nunca estuvo "cerrado" y que esa falsa noticia fue producto de presiones de Mauricio Macri para tener un "logro político" que mostrar en el año electoral (en el que igualmente perdió).“Presidente, lo felicito, en su presidencia se logró. Tras 20 años de negociación… Tenemos acuerdo Unión Europea – Mercosur”, le expresó el ex canciller Faurie al ex presidente de la Nación en 2019, cuando estaban en campaña electoral, en un audio de WhatsApp que hicieron viralizar en aquel entonces.No sólo era mentira, sino que además fue producto de presiones diplomáticas. Es que Bustillo, según informó el portal uruguayo Semanario Búsqueda y confirmaron varios medios periodísticos, reveló que en realidad el acuerdo con la UE "aún no está cerrado", por lo que nunca lo estuvo, y argumentó que en aquel entonces se adelantó el anuncio del cierre de negociaciones debido a la urgencia que tenía el Gobierno argentino que conducía Macri para mostrar este logro antes de las elecciones presidenciales 2019."No está cerrado, está acordado el cuerpo central del mismo, pero quedan cuatro o cinco temas muy importantes" que impiden su ratificación, dijo el titular de Relaciones Exteriores del país vecino respecto del tratado de libre comercio que se negocia desde hace 20 años.En ese sentido, explicó que aún no se ha llegado a un acuerdo sobre el etanol, indicaciones geográficas e incluso aspectos vinculados a cuestiones legales y a la traducción del documento, informó El País de Uruguay. Según Perfil, otro de los argumentos que brindó el canciller fue que los europeos les preocupa el tema del medio ambiente debido a los incendios que sufrió el Amazonas en los últimos tiempos y a la política de Jair Bolsonaro sobre este aspecto. Este último ítem ya es público: Emmanuel Macron, el presidente francés, dijo más de una vez y en público que ese es un impedimento.Tras las palabras de Bustillo, el diputado de la oposición del Movimiento de Participación Popular (MPP) - Frente Amplio, Daniel Caggiani, le llamó la atención las declaraciones y lo interpeló ya que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es una de las prioridades de la política exterior de Luis Lacalle Pou."Nos preocupa los pocos avances y la actual imposibilidad en la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur", afirmó en sus redes sociales el legislador que preside la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.