Parques eólicos: citaron a declarar como "testigos" al hermano de Macri y a Mariana Nannis

El juez federalhizo un avance en la causa en la que se investiga elque tiene en el centro de la escena al propio ex presidenteEn el caso de, que se encuentra separada y en conflicto con el ex futbolista Caniggia,. Antes de que se desatara la pandemia por el Covid-19, había dicho que el "Pájaro" se reunía con Macri por el tema de los parques eólicos.Incluso aseguró que ella tenía detalles de cuentas y negociados que había encontrado en un pendrive. De hecho, habría aportado en un juzgado de instrucción el pendrive con la información., el otro hermano de Mauricio, quedó en la mira de la Justicia porque es el beneficiario final de la firma que compró y revendió los parques eólicos, de la cual además recibió un préstamo de USD 5 millones.Por ahora, el juez Martínez de Giorgi convoca a Nannis “al solo efecto de que aporte toda documentación obrante en su poder con relación a la presunta vinculación de Claudio Paul Caniggia con los hechos investigados en autos”, según dice la citación.“Habida cuenta las medidas sanitarias conocidas como DISPO adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la Pandemia de la Covid-19, dicha audiencia será celebrada de manera electrónica”, dispuso el juez.El magistrado pidió al RENAPER que informe el último domicilio registrado de Mariano Macri, a efectos de cursarle la notificación. Por otra parte se citó como testigo a Esteban Nofal, del círculo de Macri, y vinculado a las empresas de la familia.Es que en el libro "Hermano", del periodista Santiago O’Donnell, Mariano Macri dijo: “En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigote que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí. Entabló una relación que él valora con Mauricio y el grupo. Incluso hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa”.En esa línea, agregó: “Había analizado muy en detalle a Isolux, una empresa que tenía un problema legal muy fuerte. El gerente estaba imputado en la justicia. Esteban me dijo: ‘En los análisis que hicimos, la empresa valía, mínimo, 15 millones de dólares. Y supe que lo llamaron desde Casa de Gobierno y lo apretaron, le torcieron el brazo para que vendiera en un millón y medio’”.Los investigadores ya determinaron además que el jugador de fútbol Carlos Tevez y el técnico Guillermo Barros Schelotto aportaron millonarias sumas de dinero a un fideicomiso creado para la compra de esos parques. En ese panorama, no sería extraño que eventualmente les llegara en el futuro alguna citación.La justicia avanza en toda la prueba documental. El juez ya levantó el secreto fiscal para acceder a los movimientos patrimoniales de Gianfranco Macri, el hermano del ex presidente en el marco de la causa.Gianfranco quedó comprometido por la investigación periodística que reveló que el hermano de Mauricio controlaba el negocio de los Parques a través de una sociedad radicada en Luxemburgo, Lares Corporation.El juez citó como testigos a los periodistas de La Nación Iván Ruiz y Hugo Alconada Mon, quienes podrían aportar documentación de relevancia. Se les recibirá declaración los días 9 y 10 de marzo a las 11:00 horas, “a los efectos de que aporten toda la documentación de interés vinculada con los sucesos mencionados en la nota periodística publicada en el diario La Nación con fecha 12/2/2021”.En el juzgado esperan información de España vinculada a Lares Corporation, que sería la controlante de la apuntada sociedad Rainbow.La causa se originó en una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate por supuesta defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, y que después ampliaron a lavado de activos en el marco de la venta de seis parques eólico.En el caso se investiga una serie de maniobras que permitieron la compra barata y posterior reventa de parques eólicos sin licitación y con ganancias millonarias para las empresas de la familia del ex presidente en un “pasamanos”.