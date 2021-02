Vacunación: llegan más de un millón de Sputnik y Argentina totalizará más de 3,5 millones de dosis

la Argentina recibirá más de un millón de nuevas dosis de la vacuna Sputnik V entre este fin de semana y los primeros días de la semana próxima, ya que dos vuelos de Aerolíneas Argentinas saldrán esta noche rumbo a Moscú y se negocia el envío de un tercero con el objetivo de traer a Ezeiza las unidades del fármaco

el país ya habrá recibido más de 2 millones de dosis de la rusa Sputnik V, y junto con las de Oxford-Astrazeneca desarrolladas por la India y las dosis chinas de Sinopharm, acumula un total de vacunas por más de 3,5 millones de dosis

Confirmado:Si bien desde el Gobierno nacional no especificaron el número, que de todos modos trascendió con cierta certeza, sí aseguraron que se trata de un cargamento importante, cuyo número final se determinaría en las próximas horas, una vez que los aviones estén en Moscú. Señalan que todo depende de los niveles de producción y de la logística de los dos vuelos que despegaran esta noche a las 21 y 23 desde Ezeiza.A la vez, con la asesora presidencialen Rusia, el Poder Ejecutivode manera que se pueda incrementar el cargamento que provendrá de la Federación Rusa. Así, la expectativa de maxima sería traer aproximadamente 1,2 millones de dosis entre el fin de semana y los primeros días de la semana próxima.. Con la llegada a la Argentina de las unidades de Sinopharm con las que se empezará a vacunar al personal docente (menos en la Ciudad, por decisión de esa jurisdicción) más el anterior arribo de las dosis de Covishield (fórmula AstraZeneca), el incremento de la cantidad de Sputnik V constituye una noticia muy positiva para la agenda del Gobierno, que intenta dejar atrás el escándalo de los "vacunados VIP".De esta forma,Hasta el momento, el Monitor Público de Vacunación consigna que por el momento se distribuyeron 1.737.000 vacunas, de las cuales se aplicaron 903.000. Pese a que la oposición y algunos medios hegemónicos usan ese número como si fuera negativo, como si no tuviera explicación racional y como si no pasara en el resto del mundo, todo eso sí ocurre.En todo el proceso de vacunación, se debe tener en cuenta que hay 580.000 dosis que llegaron el martes pasado y que recién se aplicarán en los próximos días (no pudieron ser aplicadas todavía); cuando llegan, deben atravesar todo el proceso "aduanero" -que bien conocen los medios- que culmina en su paso por un depósito, conteo, división logística y traslado a los vacunatorios, camino que lleva cuatro o cinco días, como mínimo; cuando llega lo que se conoce como segunda dosis, generalmente no las puede aplicar porque debe esperar el tiempo requerido para cada caso; hay discrepancias esperables en la registración de lo que se va inoculando, con un atraso lógico de unos días.Las Sputnik que llegarán desde este fin de semana implicarán que se pueda avanzar con la vacunación de adultos mayores, población de mayor riesgo. En el caso de CABA, por ejemplo, al igual que otros distritos, sólo se pudieron aplicar a mayores de 80 hasta ahora. Todo indica que en la Ciudad de Buenos Aires se abrirán los turnos para los mayores de 70 o de 75, dependiendo exactamente de la cantidad que llegue.La Ciudad, por lo acordado, recibe el 7% de lo que ingresa al país, una distribución que se hace de acuerdo al porcentaje de población del censo nacional. En la provincia de Buenos Aires, que recibe el 40% de todos los cargamentos, se podrá avanzar fuertemente en los mayores de 60, un proceso que ya está en marcha.