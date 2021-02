Macri volvió a usar sus redes para festejar el #27F de JXC con las bolsas mortuorias de dirigentes oficialistas

pero, por el contrario, no sólo no provocó un rechazo de Mauricio Macri sino que el ex mandatario festejó la manifestación sin hacer ninguna referencia al hecho

Manifestantes convocados por dirigentes de Juntos por el Cambio marcharon ayer en rechazo a las vacunaciones contra el coronavirus fuera de protocolo en varias ciudades del país y Plaza de Mayo, haciendo una mezcla de situaciones muy diversas, pero militantes del PRO aprovecharon para lanzar una innegable muestra de odio al colgar bolsas mortuorias simulando contener cadáveres con nombres de dirigentes del oficialismo.El hecho generó el repudio de un amplio abanico de dirigentes, entre ellos el presidentey otros funcionarios,"Emocionado y contento de ver como una vez más los argentinos se movilizan, demostrando que no van a permitir los abusos y atropellos del gobierno", dijo Macri, sin decir ni una sola palabra a la "performance" de militantes PRO, poniendo bolsas mortuorias con nombres de dirigentes y organizaciones políticas.