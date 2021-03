Jorge Macri reconoció que no existe "un criterio de vacunatorio VIP en Provincia y avaló así el plan de Kicillof

el intendente de Vicente López, Jorge Macri, reconoció que "hasta ahora" no le consta la existencia de "un criterio de vacunatorio vip en Provincia" y enfatizó ese concepto agregando que "eso está claro”

Juntos por el Cambio recrudece su nivel de confrontación con el Gobierno nacional, ya sea por estirar las consecuencias del escándalo que se bautizó como "vacunatorio VIP" o bien por la oposición irracional a la creación de una comisión bicameral en el Congreso que observe el funcionamiento del Poder Judicial. Aunque en provincia de Buenos Aires frecuentemente ensaya operaciones similares, en el caso del plan estratégico de vacunación bonaerense no les quedó otra que reconocer que no hay irregularidades y avanza.Es que en declaraciones a FM Delta,Ayer durante una recorrida en Lezama pudo comprobar el avance de la campaña, por lo que agregó: "Tienen 8 mil habitantes, ya aplicaron 1.700 vacunas, casi el 20 % de Lezama está vacuna. En Vicente López no llegamos ni cerca a ese número, estamos en casi 2 %”., propuso el primo del ex presidente Mauricio Macri, habitual exponente de la línea "dura" del PRO.En relación al Gobernador y su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, expresó queque, tal vez, el que pronunció el presidente Alberto Fernández.En ese punto, dejó una crítica al asegurar que "los que nos presentamos a un cargo ejecutivo tenemos la responsabilidad de transformar el hoy y el futuro" y que, por eso, "explicar el pasado y el presente es tarea de otros", diferenciándose de que Kicillof hizo varias referencias contra su antecesora,, en referencia a la situación que dejó en la provincia.Cabe recordar que Jorge Macri, desde el norte del área metropolitana, se encuentra dentro de una disputa interna del espacio en el que participa, ya que busca comandar la conducción en toda la provincia con el proyecto de ser candidato a gobernador en 2023, en una puja de fuerzas cono, eventualmente, algún otro intendente macrista.