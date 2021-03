Según Guillermo Moreno, Cristina "sacaría menos votos" que Vidal en la provincia de Buenos Aires

Una de sus declaraciones más contundentes fue cuando Moreno afirmó que la vicepresidenta CFK "sacaría menos votos" que la ex gobernadora Vidal en territorio bonaerense, a pesar de que ninguna encuesta indica tal cosa

El enojo, la ira o algún sentimiento similar, pero algo está llevando acada vez más lejos del peronismo, o al menos del espacio que alberga a la gran mayoría de los dirigentes peronistas que ocuparon la escena política en los últimos 20 años. Es que el ex secretario de Comercio Interior en esta oportunidad ya hasta vaticinó que el Frente de Todos, hasta con Cristina Fernández de Kirchner al frente, perdería en las elecciones 2021 en la provincia de Buenos Aires contra Juntos por el Cambio con María Eugenia Vidal como candidata.Moreno hizo su análisis de cara a los comicios 2021 en el piso del programa deen A24, espacio al que suele ir como invitado y donde suele ser muy crítico de las medidas del Gobierno de, sostuvo el economista y opinó que hoy, su mejor candidata es Cristina, pero que "va a conseguir 27 puntos", un guarismo al que nunca llegó el peronismo.Y continuó:. Por esa razón, según Moreno, "sería ridículo que (la "Leona") no fuera candidata".Al consultarle quién podría ganarle a Vidal, Moreno dijo convencido: "El peronismo. Cambiemos tiene votos duros y blandos. Los blandos son los peronistas, que los votan porque no se bancan al Frente de Todos".Cada vez más alejado del Gobierno, Moreno volvió a ser muy crítico de la gestión de Alberto Fernández y consideró que "después de la gestión de Macri y de Alberto, no hay cuerpo que aguante". Además, afirmó que en su momento echaron al actual presidente porque "no es una persona apta".A pocos meses de las elecciones legislativas, el ex funcionario también lanzó su candidatura para diputado por la provincia de Buenos Aires aunque no anunció cuáles serán sus acompañantes. Moreno sostuvo que irá con un movimiento político que se va a llamar "Principios y valores", espacio se formalizará en las próximas semanas.