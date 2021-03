Insfrán defendió la vuelta a Fase 1 y atribuyó los incidentes a "operaciones" de los "apresurados por candidaturas"

el gobernador Gildo Insfrán se refirió a lo ocurrido, defendió sus medidas y atribuyó lo ocurridó a "operaciones" impulsadas por los "apresurados por las candidaturas"

“Quienes estén apresurados por las candidaturas, que lo hagan, pero honestamente les digo que ninguna de las miles de operaciones y los programas que se hacen en torno a la dictadura, la infectadura y la libertad valen más que la vida de un solo formoseño. Ninguna de esas cosas vale más. Yo voy a defender la vida de los formoseños”

En medio de las protestas contra la vuelta a la Fase 1 decidida por el gobierno de Formosa, que contó y cuenta con invitación de la oposición para participar en ella, y la represión policial,El mandatario provincial peronista recordó que el país y la provincia atraviesan "un momento donde el mundo está siendo doblegado por un bichito al que no vemos y que sirvió para demostrar la injusticia que existe”."Cuando aparecieron las vacunas contra el COVID-19, la única herramienta que se tiene para combatir este virus, aparecieron los poderosos y las acapararon, dejando a cientos de naciones sin poder tener siquiera una dosis para defenderse de esta pandemia”, continuó el mandatario provincial en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) en el marco de un acto por la inauguración del nuevo edificio de Tribunales, sede de la Tercera Circunscripción Judicial, y el remodelado edificio educativo del Instituto Santa Teresita N° 4.En ese punto, comenzó a criticar a la oposición, a quienes les espetó -sin decirlo- que llegan desde la Ciudad de Buenos porque ya empezaron la campaña: “Hoy tenemos en nuestra provincia gente que viene y nos quiere enseñar qué tenemos que hacer y cómo para defendernos de esta situación. Y vienen de lugares que tienen los peores indicadores”.En el mismo sentido, el gobernador Insfrán disparó:“Nos atacan para tratar de debilitarnos en la decisión de combatir la pandemia. Pero hace mucho tiempo que hemos hecho un pacto social: con la adversidad no pactamos. A la adversidad la vencemos, todos juntos. Así venimos actuando y lo vamos a seguir haciendo”, argumentó.Expresó que los opositores “se ofenden" por las "medidas que no son simpáticas", en referencia a la vuelta a la Fase 1, pero insistió: "Lo dije y lo vuelvo a repetir: en este momento de pandemia no me interesan los votos, sino la salud y la vida de todos los formoseños y las formoseñas. De eso no tengan dudas”., concluyó categórico.Antes, el gobierno provincial comunicó que "un grupo de personas" descontentas con medidas "recurrió a la violencia extrema".