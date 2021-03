Ganancias: el Gobierno defendió el proyecto en comisiones y aseguró que aliviará carga tributaria y mejorará el salario

la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; expusieron este martes sobre el proyecto de modificación al impuesto a las Ganancias en Diputados y explicaron que el mismo aliviará la carga tributaria y mejorará el salario real de bolsillo de más de un millón de trabajadores"

En ese contexto, el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo -que presiden los legisladores del Frente de Todos- abrió este martes el debate del proyecto que sube el piso salarial del impuesto a las Ganancias a salarios brutos de $150.000 y exceptúa al aguinaldo.Según indica el cronograma del debate, la intención del oficialismo es realizar una ronda de consultas con especialistas a lo largo de toda la semana -este jueves también habrá una reunión con tributaristas y el viernes con representantes gremiales- para emitir dictamen entre lunes y martes próximos y debatir la iniciativa en una sesión especial el 17 o el 18 de Marzo, fecha clave según informaron fuentes parlamentarias a Ámbito Financiero. Marcó del Pont enfatizó a su turno, y aseguró que desde AFIP se trabaja "para ver cómo el monotributo vuelve a ser una forma de inclusión tributaria y financiera dentro de un segmento muy marginado de la economía popular".Durante su intervención, la funcionaria identificó tres grandes grupos de beneficiarios del proyecto de ley. En primer lugar, a todos los monotributistas porque establece un régimen permanente que hace menos gravoso pasar del Régimen Simplificado al Régimen General. Asimismo ofrece un alivio para aquellos monotributistas que hubieran sido excluidos de este impuesto durante 2020 y se los “perdona” por única vez.Y, finalmente, señaló que también beneficia al Estado ya que la administración tributaria va a disponer de mucha más información sobre las operaciones entre monotributistas y responsables inscriptos de IVA, porque se incrementa el control por oposición.A su turno, el ministro Moroni indicó quey que tiene que ver con, señaló el funcionario.También participó de la jornada el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quien explicó que “se trata de una reforma que es sustentable, progresiva y que mantiene los criterios de equidad que nosotros priorizamos para promover un sistema que ayude a un desarrollo armónico del país”."Nosotros vemos necesario volver a que la proporción de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias sea razonable, por eso estamos de acuerdo con la propuesta que se presentó y con la que estuvimos trabajando desde el Ministerio de Economía", apuntó Arias.También agregó que "básicamente es establecer un nuevo piso a través de un mecanismo más simple para que las personas que ganan hasta 150 mil pesos brutos no paguen ganancias" y precisó que el costo fiscal "será de 41.250 millones de pesos, que es dinero que se va a volcar al consumo".El funcionario del Palacio de Hacienda destacó, además, que los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos brutos tendrán otros beneficios que incluyen no pagar ganancias por el aguinaldo y que se permitirá deducir al concubino cuando hasta ahora "solo se permitía al conyugue".El proyecto que se buscará sancionar modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos. A los trabajadores que cobren hasta 124 mil pesos netos de sueldo no se les descontará el impuesto.Otro de los artículos del proyecto también busca a eximir a la mayoría de los jubilados del pago del tributo, al establecer que quienes perciban hasta ocho jubilaciones mínimas quedarán exentos del pago de Ganancias.Otro punto de la iniciativa que será motivo de debate es el artículo que establece que aquellos que cobren hasta 173 mil pesos brutos también tendrán menores descuentos que en la actualidad, y los montos serán definidos por el Poder Ejecutivo. En cambio, los salarios más altos de la pirámide pagarán los mismos valores que en la actualidad, ya que no se reforma la deducción especial ni otras deducciones, con lo cual se les descontarán los mismos valores que se aplican desde el 1 de enero, cuando se incrementó el 35% el Mínimo No imponible.El titular de la Cámara bajaincorporó. La primera medida determina que la implementación de ladel 2021, por lo cual lo deducido por el impuesto en los primeros tres meses del año será reintegrado en el salario del mes de abril.La otra medida que impacta sobre el poder adquisitivo del asalariado, y está vinculada directamente con elen base en sueldos que ascienden hasta $150.000.Asimismo, horas antes del inicio del tratamiento se conocieron. Si bien hoy la ley establece que para que jubilados y pensionados puedan acceder al beneficio no puede tener otras entradas de dinero, "la modificación permitirá flexibilizar ese requisito estableciendo un monto mínimo de ingresos", indicaron las fuentes. Así, podrán acceder al beneficio los jubilados que, además del haber, perciben otras rentas.Del mismo modo, en materia de parejas en concubinato, si bien en la actualidad la ley habilita deducir al cónyuge, los cambios prevén "ampliar la deducción al concubino, cualquiera fuera el sexo, dándole al proyecto una perspectiva de género", explicaron.Hoy Massa participó de una recorrida en la que afirmó que a partir de la modificación del Impuesto a las Ganancias que se analiza en el Congreso "más de 176 mil docentes de todo el país van a dejar de pagar" ese tributo.El presidente del cuerpo de Diputados también sostuvo que la iniciativa "es un alivio fiscal que va a permitir recuperar el poder de compra de la clase media". Se expresó durante una recorrida junto al intendente Juan Andreotti para inaugurar la renovación de la Escuela Primaria N°36 del municipio bonaerense de San Fernando.En ese contexto, Massa dialogó con docentes sobre el proyecto que impulsa "para beneficiar a más de un millón de trabajadores y jubilados, al fijar un 'nuevo piso' de 150 mil pesos para pagar impuesto a las Ganancias"."Es un alivio fiscal que va a permitir recuperar el poder de compra de la clase media. Recuperar ese motor es sin duda poner de nuevo de pie al país", sostuvo el ex intendente de Tigre.Y concluyó: "Hay más de 176 mil docentes de toda la Argentina que, a partir del proyecto de ley que hemos propuesto, y que el gobierno y el Presidente (Alberto Fernández) han impulsado, van a dejar de pagar Ganancias".