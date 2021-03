La insólita estrategia del radicalismo PRO: usan el apellido del neurólogo Manes pero no es candidato

Que Facundo Manes sea una de las figuras que el radicalismo intenta capitalizar no es nada nuevo. Su imagen es muy positiva y desde que Cambiemos era gobierno, los amarillos intentan convencerlo de que sea candidato. Lo cierto es que su apellido figura en la fórmula de una de las pancartas vistas en el Conurbano bonaerense junto al candidato a presidente de la UCR provincial Maximiliano Abad, actual jefe de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio y arraigado al oficialismo “sumiso” de Daniel Salvador

Facundo no juega pero sí hay un Manes que es candidato: su hermano Gastón

Mi hermano es candidato en la interna de la UCR y me llena de orgullo. Lo apoyo porque es mi amigo de toda la vida y también porque necesitamos gente honesta que se anime a pelear por lo que realmente importa. ¡Te quiero, te admiro y te banco, @chmanes! @AdelanteBA @MaxiAbad pic.twitter.com/L9Y0lBe0yH — Facundo Manes (@ManesF) March 13, 2021

Sin embargo, lo curioso es que en dicha fórmula no sólo no figura su compañerasino que está presente el apellido de Manes, quien, se sabe, no es candidato.Cabe aclarar que. De hecho, con un video publicado en sus redes, el neurólogo hizo explícito el respaldo para la lista denominada Adelante Buenos Aires, que lleva como candidatos al abogado Gastón Manes como primer convencional de la UCR bonaerense.El oficialismo radical que hoy encabezabusca seguir el camino acatado por la gobernadora. Las elecciones radicales se realizarán el 21 de Marzo. Ante este escenario, se le paran el senadory su conducido, el intendente de San Isidro,, quien este fin de semana subrayó: