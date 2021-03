Fuerte cruce verbal entre Berni y Frederic tras la búsqueda y el operativo que llevó al rescate de M.B

A pesar de que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ensayó en declaraciones radiales ni bien se conoció la aparición con vida de M.B. (no se promueve el nombre para no seguir victimizando a la menor) un especial hincapié en el trabajo coordinado entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para el operativo, luego su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a desnudar que la convivencia entre las tres administraciones, principalmente entre las dos que revisten en el Frente de Todos

llegó la respuesta de Frederic, que cuestiona el "ego" de Berni y sugiere que éste habla bajo la "ignorancia" de los hechos

Es queque había sido anunciada en Luján luego de la aparición de la niña de 7 años., le habría dicho Berni a Villalba apenas lo visibilizó. Y continuó: “Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de puta, te voy a cagar a trompadas”.A pesar del intento de los testigos por separar a los funcionarios y de que según algunas versiones Villalba quiso apaciguar los ánimos, Berni estaba muy enojado e incluso llegó a empujar y tirar dos cabezazos.Luego de que esta información trascendiera y de que el enfrentamiento habría ocurrido delante de múltiples testigos, Berni fue consultado por el tema en conferencia de prensa y confirmó los hechos con críticas que se extendieron a la ministr Frederic., disparó el ministro bonaerense.Y agregó:. Al ser consultado sobre si en el encuentro que ambos mantuvieron en Luján tras encontrar a la niña de 7 años existió una fuerte discusión con empujones incluidos, el ministro de Seguridad bonaerense no lo negó y aseguró: "Eso es anecdótico".Sin embargo, dejó en claro que el buen resultado de la búsqueda de M.B fue gracias al trabajo coordinado entre Provincia y Ciudad de Buenos Aires y descalificó a la gestión de Frederic. "Estuvimos 24 horas buscando abajo de cada baldosa de la provincia de buenos Aires y nos dejaron solos", lanzó Berni ante la prensa, al referirse a Villalba y Frederic.Luego,: "Acá el mérito del hallazgo no es de nadie personalmente. Darle el protagonismo a una persona es sumamente injusto. El Estado tiene que funcionar con independencia de las personas. Ése es otro problema del ministro"., completó su respuesta la funcionaria de Alberto Fernández sobre su par que trabajo para la gestión de Axel kicillof.El funcionario de la administración de Axel Kicillof ya había tenido un contrapunto con el secretario de Seguridad nacional por los controles que se realizaban en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires en medio de la cuarentena estricta por el coronavirus.