Para mitigar el déficit habitacional heredado, Kicillof avanza en la entrega de viviendas en la provincia de Buenos Aires

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó viviendas en Trenque Lauquen y afirmó hoy que el compromiso de su administración "es que todos puedan tener las mismas oportunidades" y subrayó para eso la necesidad de contar con un "Estado presente"

destrozó con datos a María Eugenia Vidal pero sin nombrarla: recordó que el gobierno anterior "durante su primer año de gestión y sin pandemia, construyó 900 casas" mientras que el suyo sólo a lo largo del pandémico 2020 finalizó "más de mil"

Con el objetivo de empezar a mitigar en el corto plazo el déficit habitacional heredado y, en el largo, solucionar la problemática,El mandatario formuló esas declaraciones durante un acto en el queAcompañado por el intendente(Juntos por el Cambio) y por el ministro de Infraestructura,, Kicillof planteó que la provincia posee "un déficit habitacional tremendo e histórico".En ese marco, destacó que pese a que el problema de acceso a la vivienda está concentrado principalmente en el conurbano, pero que también existe en el interior bonaerense.En ese punto,"Con un primer año tan problemático y lleno de sobresaltos, no le sacamos responsabilidad a la cuestión y terminamos más viviendas que en otra circunstancias y esto demuestra una vocación y una perspectiva", profundizó Kicillof.Adelantó que la denominada "ruta del cereal" -que une a Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen y Guaminí- "también está en agenda", pero aclaró que la provincia aún se encuentra analizando su financiamiento. "Es una ruta productiva que cambia la vida de la gente, el acceso y la conectividad", expuso.El gobernador dijo que, de acuerdo con el concepto de meritocracia, "al que más se esfuerza, le iría mejor", reconoció que "esa idea encierra una verdad, porque el esfuerzo tiene que retribuirse: a más esfuerzo, más resultados"., preguntó pero advirtió que "en los años de gobierno neoliberal, se perdió empleo, industria y trabajo y la gente se esforzaba, sin embargo eso no rendía frutos".Por ello, puso de relieve que "hay cuestiones que tienen que ver con las condiciones que uno genera" y apuntó que "si uno nace en un lugar y se le complica llegar a la universidad, transitar caminos o conectarse a internet, se le puede pedir esfuerzo, pero es injusto"."El mercado no tiene como prioridad la igualdad o la justicia social, sino el beneficio y el lucro. Esa mano invisible no es justa. Por eso, a ese sistema social hay que complementarlo con un Estado presente", remarcó.A su turno, Simone dijo que la entrega de viviendas genera "inmensa satisfacción y felicidad" a los miembros del Gobierno. En tanto, el intendente Fernández dijo sentir "orgullo y satisfacción" por el hecho de que los vecinos tengan "cumplido el sueño de la vivienda propia", y agradeció a la provincia y a Nación "por el trabajo conjunto".