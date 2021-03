Macri presenta su "Primer Tiempo": mucho show, poca gente y Larreta y Vidal desconfiados pero en gesto de unidad

el ex presidente Mauricio Macri vuelve a salir a la cancha política por primera vez desde que abandonó el poder y en un año electoral en el que no será candidato pero usará la lapicera para elegir candidatos: presenta desde las 18 su libro "Primer Tiempo", con la presencia de los principales referentes de Juntos por el Cambio, quienes lo miran con desconfianza en el marco de las intenciones de varios de ellos de ser presidenciables en 2023

En un evento que es transmitido por redes sociales desde el barrio porteño de Palermo, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires,La antesala del acto, al cierre de este artículo a las 18:30 arrojaba ya algunas conclusiones:En un acto en el barrio de Palermo, Macri contará detalles de su experiencia en la gestión, en un mano a mano con Pablo Avelluto -su exsecretario de Cultura- y uno de los que participó en la elaboración del libro junto a Hernán Iglesias Illa, exsubsecretario de Comunicación Estratégica.El acto estaba estipulado para tener su arranque a las 18, en las avenidas Figueroa Alcorta y Pueyrredón, pero se retrasó. Con más de 700 invitados especiales, entre los cuales confirmaron su presenciaSi bien Macri ya aseguró que no quiere ser candidato en las próximas elecciones legislativas pero que sí "trabajará" en el armado de las listas para el triunfo en las urnas de Juntos por el Cambio, lo que sí se sabe de fuentes del PRO es que se armó la presentación de sus memorias como el acto de un líder político que tiene aspiraciones más ambiciosas que las de comicios intermedios:Según trascendió, no hay lugar para que entren los periodistas, que tuvieron que quedarse afuera y seguir la presentación en la entrada. Parece ser una intento de imitación de lo que hizocuando lanzó "Sinceramente", pero en aquella ocasion había muchas veces la cantidad de gente que para "Primer Tiempo", incluida la prensa.Está estipulado que el encuentro dure poco más de una hora y podrá verse desde la página de Macri en Facebook, según el entorno del ex mandatario.La presentación del libro no sólo incluye la palabra de Macri sino también la proyección de videos con saludos de dirigentes de la política y la cultura regional del conservadurismo y la derecha, como Mario Vargas Llosa, Julio María Sanguinetti, Fernando Savater y Juan José Campanella. En esa "lista", el PRO incluyó a Pilar Rahola y Rosario Agostini.El plan del ex presidente es iniciar una gira por el interior para presentar “Primer tiempo”, aunque cada una de sus apariciones servirá para levantar su perfil . El libro de Macri, editado por Planeta, cuesta $1.690 y tiene 13 capítulos a lo largo de 300 páginas, en las que aborda desde el arribo de Cambiemos al poder, en diciembre de 2015, hasta los días finales, en 2019.Según trascendió, la idea de este acto y los que lo seguirán es dar “una imagen de unidad de una coalición de partidos cuyo gran mérito es que que no se haya desarmado un día después de dejar el Gobierno”. Lo dicen todos los espacios políticos cuando abandonan el poder, ocurra o no ocurra.El hecho pasa cuando los socios de Juntos por el Cambio tienen problemas internos en lo interno: en la UCR hay elecciones y cruces entre un espacio (el de Martín Lousteau) que quiere protagonizar y disputar al PRO y otro que quiere seguir como furgón de cola (el de Mario Negri y Alfredo Cornejo); hay relativa tranquilidad en la Coalición Cívica de Carrió, que se acerca a Vidal y pegó el faltazo; y en el PRO Larreta quiere definir las listas de este año en la Ciudad y condicionar la de Provincia, donde no se sabe si jugará la ex gobernadora y los dos quieren ser presidentes en 2023, con Macri y Bullrich mirando el mismo objetivo.Ya lo dijeron