Los audios de Mariano Macri sobre el negocio de Mauricio presidente y los parques eólicos con Gianfranco de testaferro

Esta mañana finalmente se publicaron los diálogos entre Mariano Macri y Santiago O´Donnell, el autor del libro "Hermano" donde se conocieron las verdades contadas por el hermano del ex presidente acerca de los negocios que Mauricio Macri armó a favor de sus empresas utilizando la información privilegiada que tenía por su cargo

Los audios fueron dados a conocer por Página 12 y sirven para varias cuestiones que venían poniéndose en duda desde la publicación del libro:Luego, Mariano Macri fue citado ante la Justicia para declarar por sus dichos en "Hermano" acerca de la presunta interferencia de Mauricio como presidente de la Nación en el negocio de los parques eólicos, con su otro hermano, Gianfranco, como "testaferro".En sede judicial, Mariano Macri no "desmintió" al libro o a su autor de modo directo, como surge de la desgrabación textual de sus palabras, pero reiteró que no autorizó la publicación, que no era conciente de qué se haría con sus confesiones, dijo que no tiene pruebas de nada de lo que dijo allí y, básicamente, que sólo eran comentarios y que no eran una "verdad absoluta".“Lo primero que tengo que decirle, es que ese libro se publicó totalmente sin mi autorización, ni mucho menos. De hecho, yo inicié causas en un Juzgado para frenar la publicación del libro. Del autor del libro, estamos hablando de una persona con la que tengo una relación de más de 35 años, y que faltó totalmente a nuestro acuerdo. De hecho, en la introducción, él repite lo que yo le planteé. Yo carezco de pruebas de ningún tipo. Por eso, encontré tanto más grave la publicación del libro en contra de mi voluntad. Pareciera que yo hablo con conocimiento de causa, y me pone como yo diciendo verdades absolutas y está totalmente descontextualizado. Fíjese que la información que surge en esa charla son cosas que me dicen y mal podría yo tomar como de cierto o verídico o prueba, comentarios que yo escucho. Bueno, esto es una causa en donde se imputa a un hermano, o sea a Mauricio Macri, o a Gianfranco Macri o los dos, con lo cual mal podría yo declarar en una causa en contra de mis hermanos. No tengo nada que declarar, porque no tengo ningún conocimiento. Yo desde antes del 2013 no recibo información de ningún tipo de la empresa, con lo cual no tengo elementos, mal podría yo aportar elementos”, dijo Mariano ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.Esto es todo lo que O´Donnel publicó en P12 acerca de lo que Mariano Macri le dijo para el libro:Está bien también que esté mi consentimiento a lo que vos decís y grabado.Claro, totalmente. Por hacértelo más claro, ahora estoy así, vestido formal, porque estoy con la reunión con los penalistas. Y vamos a arrancar fuerte. Y teóricamente esto innegablemente debería de producir dos escenarios, dos resultados posibles: O un desastre porque no reaccionan y no se avienen a resolver; o una solución en la cual hay un arreglo en la cual yo me puedo separar, apartar, quedar totalmente ajeno a todas las cagadas que se hayan mandado. Y habiendo sacado mi independencia, viste, económica, habiendo podido vender mi participación, y no sé con qué condicionamientos pueda venir ese tipo de negociación. Obviamente a mí me gustaría que sin ninguno pero esas cosas no se pueden prever, ¿no?Claro, no, o sea, para ser claros. Claramente te pueden pedir que no le hagas declaraciones, que sé yo, entonces para no comprometer ese trabajo...Tal cual....tratamos de hacerlo, por una lado terminarlo antes, por otro lado que quedes despegado vos, como que es algo que es totalmente mío, es una información que yo conseguí entrevistándote para un trabajo que vos al momento de, eventualmente, firmar, todo esto ya pasó y no tiene que ver con vos y no lo controlas vos. Con lo cual me parece muy generoso de tu parte y te lo acepto.Perfecto, perfecto. Después también como vos planteaste en su momento. En estos trabajos, digamos, vos decías, vas a chequear conmigo todo lo que vayas progresando en la investigación, en las informaciones, y yo puedo darte mi punto de vista, pero yo soy totalmente consciente de que puede aparecer un montón de información que me escape a mi conocimiento y que pueda incriminar por decirlo así al viejo, a mi padre, siendo que yo de alguna manera, en algún plano, no puedo dejar de pensar este tipo de revelación, de trabajo, en donde se muestre el personaje político de Mauricio, buscar de hacer el contraste con el personaje emprendedor, empresarial, que es Franco, que ha sido, y bueno, de alguna manera yo destaco la autenticidad de Franco versus el... el... este afán de poder de Mauricio que creo que termina teniendo un costado muy destructivo, ¿no?, muy complicado. Y que siendo que de alguna manera en su estrategia también termina comprometiendo la reputación, o el nombre, o la imagen de su padre, a quien yo acompañé tantos años, y que yo me llevo una... de quien yo me llevo una imagen totalmente subjetiva, sin duda, y ligada a mi percepción, y a mi decodificación emocional seguramente. Pero en definitiva de una persona muy, muy, auténtica y muy por encima del egoísmo. Una persona muy constructiva que siempre buscó engrandecer y generar trabajo y, ¿no?, desarrollo de la región. Digo, y en ese sentido si bien ese es un poco también mi afán, mi meta, que se pueda esclarecer y dejar el carácter y la esencia de ese personaje más claro y más... más visible, no quita que pueda tener sus costados oscuros, los cuales yo no tuve mucha información, ni acceso, y que surjan en estas investigaciones y que yo acepto de buen grado.Sí, sí, en el fondo lo que vos me estás diciendo como que vos aceptás que vos sos la fuente y yo soy el autor.Tal cual.Que te interesa este costado que lo desarrollemos, que la miremos, que lo busquemos, y mismo hablando con vos yo me doy de que de repente podés decir cosas de Mauricio que te gustaron...Totalmente....o cosas de tu viejo que no te gustaron.Absolutamente.O sea, las personas son complejas pero está bueno saber qué es lo que a vos te interesa...Totalmente....para que yo, por mi compromiso es explorarlo completamente...Totalmente...no ignorar todo esto.Totalmente.Dale, buenísimo.Nada, eso era dejarlo un poquito en claro.Perfecto. Sobre todo que ya lo veníamos hablando, pero está bueno que quede grabado.O´Donnel reveló que Mariano Macri se refirió al tema en tres ocasiones distintas durante la serie de entrevistas para el libro. La primera el 30 de enero, la segunda el 6 de marzo y la tercera del 19 de marzo, todas del 2020. Los audios de esas declaraciones no sólo confirman lo que dice el libro sino que en algunos casos van más allá. Por ejemplo, en los audios aparece mencionado el empresario Alejandro McFarlane como presunto testaferro de Mauricio Macri en el negocio de los parques eólicos.Sin embargo, si bien McFarlane es un importante operador e inversor del sector energético, su amistad con Maurico Macri es pública y notoria y alguna vez en algún reportaje ha mostrado interés en el negocio de las energías alternativas, el autor de “Hermano” no pudo encontrar una conexión entre él y los parques eólicos que compró y vendió la empresa de los Macri y por lo tanto optó por dejar a MacFarlane afuera del libro, poniendo así a resguardo su buen nombre.Pero un tema central que aclara el periodista, es que Mariano Macri no sugiere, ni dice con dudas ni tampoco especula con la posibilidad de que Gianfranco Macri sea testaferro de su hermano ex presidente, Mauricio, como le dijo al juez Martínez de Giorgi.Lo que hizo Mariano es dar por cierto “sin duda alguna” que Gianfranco es testaferro de Mauricio. También asegura que hubo otros prestanombres que identifica en el libro, como su amigo Nicolás Caputo, su fallecido tío Jorge Blanco Villegas y los propios hijos del ex presidente."Yo por ejemplo en el tema de las empresas de energía alternativa, también tuve información por parte de Esteban Nofal que estaba en una sociedad con un socio muy activamente atrás de estudiar el tema y las empresas que había ya con parques ganados en licitaciones. Habían analizado muy en detalle la de Isolux, una empresa que había entrado en un problema legal muy fuerte, el gerente general estaba imputado en la justicia, muy complicado. Y Esteban me dice mirá, es una empresa que en los análisis que nosotros hicimos mínimo valía quince millones de dólares. Y supe que lo apretaron, lo llamaron desde Casa de Gobierno y le torcieron el brazo para que venda en un millón y medio. La compró Socma. Estas cosas después te vuelven por otros lados, la escuchás por otros lados. Toda esta maniobra que han hecho con la compra de parques eólicos y solares en toda esta carrera que había de cumplir con la energía limpia en Argentina que promovía el gobierno de Mauricio. También la hicieron en toda una operación que sabían que ellos podían constituir un consorcio, ganar la licitación pero eventualmente después iban a tener un serio problema de conflicto de interés y no iban a poder firmar contrato con el poder concedente. Entonces hubo todo un ciclo en el que se hicieron de esos parques para después presentarse a la licitación, para después vender las empresas o poner testaferros en las empresas".- Porque según el decreto presidencial que tuvo que sacar por presión política había conflicto de intereses. Le daba a la familia porque es lógico, estas favoreciendo a tu familia, a tus hermanos. Además estaba enunciado muy específicamente en los decretos de conflicto de interés con lo cual no había margen de error. Vos pensá además que en todas esas operaciones de energías alternativas nunca pasaba un papel por nosotros, todo lo que pasaba eran informaciones escuetas, muy técnicas y nunca presentaban asociación con quien, cuál es el contrato de asociación que pone cada uno entonces después me enteraba porque le contaban a Esteban Nofal, que en esa época me ayudaba con mis cosas. Esteban era un amigote que se vincula con ellos a partir de la representación de mi hermana y en algún punto también porque estaba llevándome cosas a mí y empieza a entablar una relación que él también valora y trata de construir y de valorar y darle entidad con Mauricio y el grupo. Incluso hasta interviene haciendo intermediación en la compraventa de uno de los parques, y se supone que ganó una comisión inclusive, jugosa, un millón de dólares, una cosa así. En un momento me dice "no, porque Maffioli me explicó que Gianfranco se llevaría de tales y cuales parques el 85%, se quería llevar el 85% del negocio”. Yo me río y digo algo, informaciones que nunca pasaron por ningún lado, que nunca nadie presentó y que después en otro momento sucesivo le dijo "no bueno, pero en realidad eso es un disparate y yo en realidad estoy negociando el 50%". ¿Y el 50 de qué? O sea, nunca una explicación de cuánto pone cada socio, por qué sería que se llevaría qué. En todas las cosas que encara Mauricio tiene un gran problema ahora que bajó al llano. Él tiene testaferros por todos lados, ahora tiene el serio problema de cómo hace para que no quepan dudas de que eso lo va a controlar él. Los testaferros pueden morir y no reconocerle nada, quien sea pariente del testaferro, o pueden traicionarlo.- Sin duda alguna. Claramente Gianfranco no ha tenido ninguna experiencia ni entidad para llevar adelante la conducción y el crecimiento de todo el grupo en los últimos años. Gianfranco le sirve a Mauricio como testaferro, y Mauricio encuentra en el management su garantía de ejecución. Si él tuviese que recostarse en la ejecución en Gianfranco no estaría para nada tranquilo porque no tiene la experiencia y porque siempre mostró ser muy impetuoso, imprudente. (1.03.52)-Surgió aparentemente que había una empresa de Luxemburgo, le hizo un préstamo. Todas cosas que...-Una empresa... claro, no pone rastro, no pone huellas digitales. Y probablemente haya estado en el armado la gente, las cabezas de SOCMA. Pero lo hacen de manera que haya todo un fronting, que no se vea el que está detrás.-Gente que hubo en otro negocio, en otra cosa relacionada a alguien conocido de Mauricio o algún campo en el cual Mauricio tuvo participación, que sería la que también participa en esta empresa aparentemente... pero eso hay que mirarlo un poquito más detenidamente y surge.-No, es agua de otro pozo. Lo que él tenía era un conocimiento importante de estos parques eólicos que SOCMA había comprado en un millón y medio y que él en una conversación sostuvo y afirmó que él lo conocía muy bien, que lo había analizado con su empresa, y qué fácilmente era un activo de 15 millones de dólares y había sabido que había habido presión por parte del entorno de Mauricio, enviados para apretar al hombre este de Isolux que era la empresa que tenía esos parques que estaba a su vez complicado judicialmente, entonces como que había habido alguna operación para poder sacarlo a un precio mucho más que ventajoso para SOCMA, que le permitió después en el revoleo hacer una diferencia mucho mayor. Como uso y abuso de situación de poder, como pasó en Autopista del Sol, no me extrañaría. Las cosas…yo simplemente repito de lo que va surgiendo de todos estos indicios de la justicia, de las causas judiciales que se van abriendo.- (Sobre un presunto intento de vaciamiento de Sideco) yo creo que básicamente, por una lectura clara, no sé si la única, es porque yo lo puse demasiado en evidencia, y había un riesgo de estar conformando un crimen. Lo que pasa que en el camino se distrajeron, o sea, se distrajeron con otro chiche. Pero todo esto cierra por una zona, como decir, un solo activo, un solo seguro, una sola póliza de seguro que se llama impunidad. La impunidad es lo único que pudo resguardarlos de lo que estaban haciendo, porque ellos empezaron a hacer los negocios, descubrieron que lo que podían hacer era a través de terceros, en vez de dentro de SIDECO para después pasárselo al testaferro, es sacándolos de SIDECO hacia terceros, como MacFarlane en todo el tema de las eólicas y las solares. Todas estas concesiones de energía alternativa en donde cuando entramos a la discusión Mauricio me dijo "bueno, pero él hizo sus negocios, él te lo había dicho". Le digo, "te das cuenta que vos ni siquiera estás dispuesto a usar la línea de la ética, en donde un socio de todo en una empresa de los hermanos, sin que medie un contrato, sin que medie una aprobación, una discusión, una charla del por qué el tipo se lleva una parte de un negocio”.-No, por Gianfranco. Con el Peto, sí, pero el tipo se lleva una parte del negocio, y “ya ni siquiera distinguís una línea ética entre socios, en tus razonamientos”. El tipo ojos abiertos, no dice nada. Pero hace agua mal en la respuesta que me da, pero mal. Además son todas cosas que están tan mal hechas. Él, yo tengo entendido, no lo vi en los papeles, pero yo creo que es parte de un trabajo de investigación que tengas que hacer, el tipo recibió un préstamo de Luxemburgo para él justificar ser socio. Sí, quien pone plata tiene derecho a ser socio. Aunque, en un directorio de accionistas de una empresa, es ¿por qué vos por tu parte?, tiene que haber por lo menos, haber habido una voluntad de toda la compañía de participar, un reconocimiento de que no tenemos la plata, una aceptación a un socio, pero yo sí la tengo, puedo participar, una autorización.-Si pero hubo empresas que en la primera ola de concesiones que ganó SOCMA, que también él me dijo "bueno pero son negocios que ganó SOCMA", y yo no entré en el detalle de que los ganó haciendo como ya te conté en otras oportunidades, haciendo pagar a un precio vil a alguien que estaba comprometido con la justicia, el gerente de Isolux. Y después haciendo todos estos pases de manos con testaferros antes de la firma con el poder concedente, porque por el decreto de incompatibilidad no era posible.-Bueno esas son las consecuencias naturales que uno puede esperar cuando alguien que está en la máxima responsabilidad tiene doble agenda. Que también está todo el tiempo viendo a ver si el agua le llega a su molino. Y eso ya es suficientemente falto de honestidad como para creer que hay un acto de justicia por parte del presidente, algún acto de grandeza, de interés genuino, de mirada estadista. Un estadista se tiene que poner claramente por encima de cualquier interés. Tienes que tratar de llegar a un interés común y esto claramente hay neblina en el camino. Se empieza a nublar un poco la línea de qué es lo que realmente es puro y qué no. Como todo en la vida. Como decimos, como a mí me gusta decir, no se presenta como la guerra de las galaxias tan claro con Darth Vader que representa todo lo malo. Son estas pequeñas deformaciones de la ética que van llevando a que miles de personas mueran de hambre, en definitiva. O sea, sos honesto o no lo sos, no hay medias tintas.