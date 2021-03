Contundente rechazo de la Justicia al amparo de un millonario que no quería pagar el impuesto a la riqueza

la justicia federal cordobesa rechazó este martes una medida cautelar presentada por otro empresario acaudalado en contra de la ley de Aporte Solidario de las grandes fortunas

El lunes, una magistrada había avalado el pedido de otro integrante de la cúpula económica, a quien le dio tres meses para omitir su obligación hasta que se dirima la cuestión de fondo

Tras los festejos de los sectores más adinerados del país, integrantes de la oposición macrista y algunos medios de comunicación de este lunes, cuando un ex ejecutivo multimillonario consiguió una suspensión del pago del impuesto a la riqueza, ahora no podrán hacer ese alboroto:Se trata de un recurso de amparo introducido porcontra la AFIP, que buscaba suspender el cobro de las alícuotas previstas por la ley de Aporte Solidario Extraordinario de las grandes fortunas para quienes tengan patrimonios mayores a $200 millones.El rechazo fue dictado por el Juzgado Federal de Bell Ville, en Córdoba, que argumentó que seAl mismo tiempo, el magistradose atuvo a una cuestión de forma, al precisar que, en contra de lo que dicta la ley 26.854 (de “Medidas cautelares contra el Estado”).El juzgado federal de Bell Ville señaló además quedel Aporte Solidario.La Justicia federal rechazó así otro pedido de un multimillonario para suspender el pago del aporte extraordinario a las grandes fortunas. El juez Pinto no hizo lugar a la cautelar de Prado Lardizábal, que pretendía incumplir con su obligación por única vez para financiar gastos sanitarios extraordinarios del Estado para hacerle frente a la pandemia, además de inversiones sociales y proyectos productivos.La resolución de Pinto deja expuesta la maniobra de un pequeño grupo de los 13.000 más opulentos de Argentina que intentan evadir el aporte extraordinario. El juez de Bell Ville, Córdoba, entendió que el objetivo de suspender el pago del aporte, como pedía la cautelar, constituiría un adelanto de la sentencia definitiva que debe analizarse una vez que se presenten todas las pruebas.. La perspectiva de Pinto no tuvo cabida en el fallo de la magistrada, quien el lunes aceptó una medida cautelar de, el ex ejecutivo de lapoderosa Globant, que entonces no pagará el aporte extraordinario por tres meses mientras discute en tribunales la cuestión de fondo.Scannapieco vive en Uruguay con su familia. Como CFO de la compañía tecnológica debería haber operado con la sede que tiene en la guarida fiscal de Luxemburgo. Contradictorio a la negativa de pago del aporte, la empresa se beneficia directamente del Estado: recibe subsidios por la ley de economía del conocimiento.