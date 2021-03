Un Macri le pegó directo a Larreta: "Me cae mal que la Ciudad done patrulleros sólo a los intendentes de JXC"

el jefe del grupo de intendentes de JXC denominado Dorrego, primo de Mauricio Macri y otrora candidateable a gobernar la provincia de Buenos Aires como representante del ala moderada de la coalición, Jorge Macri, parece haberse cambiado de bando hacia el lado de los halcones de Patricia Bullrich y, enojado con la intromisión en la Provincia del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, castigó donde más le duele al primero de los presidenciales anotados, Horacio Rodríguez Larreta

"Patricia es una de las dirigentes más importantes que tiene nuestro espacio y seguramente nos represente en las próximas elecciones. Es una muy buena candidata en cualquiera de los dos distritos"

La, con sociedades y acuerdos cruzados por todas partes, de cara a las elecciones legislativas 2021 en lo próximo pero en la antesala de los comicios nacionales y provinciales ejecutivos de 2023 está cada vez más picante y enredada.Es queEn concreto, el Macri más joven de los políticos se expresó "incómodo" y a disgusto con que Larreta regale patrulleros a intendentes de JXC para ayudar, como indican todas las hipótesis (tampoco hay otra razón posible), a Santilli en la presunta idea de los porteños de enviar al vicejefe como candidato este año y/o en 2023 en territorio bonaerense., disparó sin anestecia el mandamás de Vicente López en una entrevista con radio Delta 90.3., enfatizó Jorge Macri consultado por los rumores que señalan las intenciones de Santilli, como enviado de Larreta presidenciable, de competir por la gobernación en 2023.Cabe recordarse que el intendente de Vicente López hace rato ya se anotó en esa fila, y claramente en ese lugar está la principal objeción a Santilli., trató de argumentar Macri, como para no deschabar a su compañero de espacio.Sin embargo, los hechos muestran que en las últimas semanas Santilli y hasta Larreta iniciaron caminatas por el Conurbano, sobre todo en 3 de Febrero, distrito que gobierna, a quien la Ciudad, a través de Santilli (responsable también de la Seguridad porteña) ofreció donar patrulleros, en lo que algunos vieron una intención de ganarle la interna al jefe vecinal de la Zona Norte.Es queA su vez, esos móviles policiales, se sumaron a la Guardia Urbana de Prevención (GUP) platense, al área de Seguridad del municipio de General Pueyrredón y al área que vigilaen Lanús. Justamente este último es el aglutinador de peronistas "desencantados" del conurbano, que se vincularon al interior de JXC a través del espacio denominado. A estos, casualmente, ya visitó varias veces Santilli.El intendente de Vicente López señaló que la Seguridad es uno de los temas críticos en la agenda, y por eso justamente aprovechó para pegarles a los máximos referentes en Provincia y Nación, Sergio Berni y Sabina Frederic. Dijo que están perdidos enfrentados en una disputa de poder que no refleja "las necesidades de la gente"."Esa pelea desgasta, no me gusta, y solo es funcional al delito. Me imagino al crimen organizado viendo como el ministro de provincia se pelea con la ministra nacional. Las peleas públicas, encima en el mismo espacio político, son patéticas", se lamentó.Esa perspectiva le dio el pie para mostrar cuál es su nuevo alineamiento, ante las distorsiones en el Grupo Dorrego que quedaron manifiestas con la bajada y los patrulleros de Santilli.En el inicio de esta semana, se mostró junto a la presidenta del Pro en la presentación de su libro "Guerra sin cuartel", en Vicente López. "", la celebró Macri a la ex funcionaria de su primo y del gobierno de Fernando de la Rúa, con la que ve quizás una hipotética fórmula para la Provincia de Buenos Aires en 2023, aunque los deseos de Bullrich parecen estar del otro lado de la General Paz., dijo Macri, por si quedaran dudas o pareciera ser sólo una hipótesis descabellada, sobre las chances de que Bullrich sorprenda y juegue en Provincia, donde la fila tiene un lugar reservado parapero que no se sabe si lo querrá ocupar y en la que tambiénse anotó aunque nadie tiene muy claro si fue en serio o sólo para presionar.