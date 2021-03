Fuerte presión de Bullrich a Vidal agita la interna: "Que tome una decisión porque JXC no espera a nadie"

"Vidal es una pieza muy importante y ella tiene que tomar una decisión, pero un partido no espera la decisión de alguien, sino que un partido avanza y después puede confluir"

La ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri,, pasó por La Plata para presentar su libro yLa postura de la titular del PRO es en conflicto abierto al pensamiento de las "palomas" bonaerenses que consideran que se debe esperar a que Vidal defina si quiere ser aspirante a diputada nacional para, a partir de allí, ordenar las candidaturas de Juntos por el Cambio., disparó sin anestecia Bullrich en un encuentro con la prensa en La Plata, donde también estaban el intendente local,, y otros referentes de JXC.La ex ministra insistió en que no quiere "herir ninguna susceptibilidad" antes las preguntas que la colocaban en abierto choque con la ex mandataria bonaerense, pero metió más presión., dijo, y enumeró las fuertes críticas que esgrimieron en los últimos días contra hecho de dudosa comprobación, como la liberación de presos de 2020 y contra el plan de vacunación., continuó Bullrich en una fuerte e interminable crítica a Vidal, a quien desde el sector más duro de JXC achacan que no salió desde que abandonó la Gobernación a dar las discusiones de la agenda política.Junto al intendente Garro, Bullrich presentó en la capital provincial ‘Guerra sin Cuartel', el libro que la lleva a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. También estuvieron el ex secretario de seguridad interior de la Nación Gerardo Milman; la ex asesora del ministerio Florencia Arietto; el ex titular del Sistema de Medios Hernán Lombardi y el senador provincial Juan Pablo Allan.Bullrich destacó la unidad de Cambiemos a pesar de la derrota electoral de 2019 y afirmó que ese frente opositor "está creciendo" y que no le preocupa "tener problemas"."Hay sectores del peronismo que se están uniendo, vecinalistas, mucha gente que quiere ser parte del frente. Esto se resuelve con internas, como hizo el radicalismo el fin de semana pasado, como lo hace el PRO en muchas provincias donde tiene elecciones para la presidencia del partido y las candidaturas. Estamos creciendo, logrando que mucha gente que no nos votó se reconcilie con nosotros", dijo la ex ministra de Seguridad.Cabe recordar que Bullrich está en la disputa por encabezar y ocupar varios lugares en las listas de la Ciudad, y ese conflicto lo tiene con Larreta, pero que también se especula que salte a jugar a la Provincia, donde hay sectores que piden por Vidal pero otros, donde en las últimas horas se anotó Jorge Macri, el intendente de Vicente López que sueña con ser aspirante a gobernador en 2023, quieren correr a los dialoguistas y no quieren que el PRO porteño haga pie en territorio bonaerense.