Macri: "Argentina hoy está sin rumbo, la única que tiene agenda es la vicepresidenta"

El líder de Juntos por el Cambio encara una campaña negativa de cara a las legislativas y entrevistado por CNN en Español, el expresidente Mauricio Macri habló este domingo por la noche sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la criticó al afirmar que “maneja la agenda del gobierno" que encabeza Alberto Fernández."La Argentina hoy está sin rumbo. El gobierno no tiene rumbo. La única que tiene agenda es la vicepresidenta que es una agenda personal, que claramente intenta alterar el funcionamiento institucional en el país", expresó el dirigente de la oposición.“Tiene una agenda conflictiva y judicial que altera el funcionamiento de una justicia independiente que se fortaleció durante nuestro gobierno. Claramente ella es la que condiciona y maneja el gobierno", arremetió en diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer, Macri -que viene de presentar su libro Primer Tiempo- y aseguró estar "convencido" de que el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner será "el último gobierno populista de nuestra historia".Así con la publicación del libro “Primer Tiempo”, Macri volvió definitivamente al escenario político e hizo referencia al primer mandatario y a la vicepresidenta, a quienes tildó de “cínicos”.Además se refirió a las elecciones legislativas: “Estoy convencido de que vamos a ganar nosotros (Juntos por el Cambio) por que creo en los Argentinos”. Empero deslizó la posibilidad de tener una candidatura en 2023 al señalar “hoy ni siquiera lo analizo”.Además recordó cuál fue su relación con el Papa Francisco durante su mandato y dejó en claro las rispideces del vínculo: “Las veces que fui, fui convocado por él. Después el mensaje que venía de Roma era disruptivo, de no empatía, de no acompañamiento. Nunca había claridad, todo fue una enorme confusión y yo sentí que en ese momento tan crítico, con nuestro gobierno que tenía una intensión sana, no sentimos el apoyo del Papa”.Por último el diálogo con la señal local de la cadena estadounidense CNN concluyó al sostener que “vamos a volver a gobernar con un eje puesto en generar trabajo, creyendo que ello se logra integrándose al mundo, modernizando, incluyéndose y poniendo el Estado al servicio de la gente”.