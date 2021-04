Macri salió a apretar a la jueza de la causa Correo, amenaza al Estado y dice que es "venganza" contra sus hijos

el ex presidente Mauricio Macri presionó públicamente a la jueza Marta Cirulli, a cargo de la decidir si enviará o no a la firma a la quiebra y, así, arrastrará a la controlante SOCMA

Frente al atropello al margen de la ley del PTN Zannini, espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100%. Se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza. https://t.co/fLhiA0TSsx — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 9, 2021

Ante el rechazo del Gobierno nacional a través de la Procuración del Tesoro a la propuesta del Grupo Macri de pagar una cifra considerablemente menor a la deuda que la empresa tiene con todos los argentinos por la causa de la deuda del Correo Argentino,Sin embargo, el dirigente de Juntos por el Cambio"Frente al atropello al margen de la ley del PTN (Procurador del Tesoro Nacional, Carlos) Zannini, espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100%". "Se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza", tuiteó Macri, justo el mismo día que se conoció que el ex secretario Legal y Técnico su instruido para querellar en la causa por la deuda en la que el líder PRO metió a la Argentina con el FMI.Las presiones y quejas de Macri ocurren porque ayer el procurador Zannini rechazó la propuesta del Grupo Macri, mayor accionista de Correo Argentino S.A, para evitar la quiebra de la empresa y reclamó a la jueza que decrete la medida. Esa decisión de Cirulli está pendiente y la ley indica que no queda otra posibilidad.Zannini sostuvo en su presentación que la propuesta del Grupo Macri para salvar la quiebra pone en evidencia "su mala fe y conducta dilatoria". Es que Correo Argentino S.A. propuso a fines de marzo pagar $1.011 millones en concepto de deuda total por el canon impago y sus intereses derivados. A eso Macri el llama "el 100%". Sin embargo, la fiscal Gabriela Boquín dictaminó que es cinco veces menor al monto de la deuda y la pericia realizada por el cuerpo de especialistas de la Corte Suprema coincidió."El salvataje no es una etapa apta para generar controversias y mayor litigiosidad", recordó Zannini en el escrito de 17 páginas presentado ayer, en el que abunda en consideraciones sobre el modo en que la empresa condujo la quiebra.Aunque el ex presidente apuntó contra el Estado, que es el principal acreedor de las deudas que su familia nunca pasó, la segunda víctima más importante de la mora es un banco, el Nación, que también rechazó la propuesta del Grupo Macri por insuficiente.. De concretarse, la sociedad Socma, nave insignia de los negocios de la familia del ex presidente, deberá hacerse cargo de la deuda. Por eso la victimización del líder PRO sobre sus "hermanos e hijos".