Advertencia de Kreplak ante la discusión sobre quién compra vacunas: "La salud en Argentina es federal"

“Si CABA compra vacunas, las tiene que poner en el fondo de vacunas nacional. Es lo correcto”

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,, dio precisiones acerca de la situación sanitaria en territorio bonaerense, explicó cómo se trabaja para evitar la saturación hospitalaria a la vez que se profundiza el plan de vacunación, e hizo un llamado a la responsabilidad opositora que incluye la "discusión política" sobre la compra de dosis por parte de distritos.En una entrevista exclusiva con el portal NuevaBA , el funcionario de la gestión de Axel Kicillof expresó que, ante las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno nacional y el provincial,, agregó el segundo en la conducción de la gestión sanitaria bonaerense, que está al mando de Daniel Gollan, en referencia a los avances que el GPBA pondera en relación al fortalecimiento del sistema sanitario, el control de los contagios en el peor momento de 2020 y el plan estratégico de vacunación en marcha.Si bien hubo grupos de personas - y por qué no también los famosos trolls o cuentas falsas o sin identificar - que impulsaron una campaña de desacato a las medidas, Kreplak enfatizó entrevistado por Tomás Correa que desde la Provincia saben que “puede haber fiestas clandestinas, pero la verdad es que mayormente se cumplen las restricciones en la provincia de Buenos Aires”.No obstante, advirtió lo que se observa a nivel mundial, que es que el avance o el retroceso en las restricciones en dinámico y que, en función de los valores objetivos, no está descartado que las restricciones puedan profundizarse: “No sabemos si las medidas serán suficientes, porque en el día hay situaciones de encuentros laborales”.Consultado, en este sentido, acerca de la preocupación económica que existe en una porción importante de los bonaerenses ante un cierre total, Kreplak sostuvo:El viceministro destacó que es muy importante reconocer que en más de un año “en Argentina nunca se tuvo problemas con la saturación de los hospitales, como sí pasó en otros lugares del mundo”. En el mismo sentido, hizo hincapié en que para que no se sature del todo el sistema las medidas “tienen que ser ejecutadas a la perfección”.Tras el polémico comunicado de Juntos por el Cambio cuestionando las restricciones pese a que casi todos los distritos que gobierna esa coalición aplicaron medidas similares a las impulsadas por Nación, en los últimos días se conocieron posibles gestiones del gobierno de la Ciudad y un par de provincias - como Córdoba y Mendoza - para poder adquirir vacunas por su cuenta.Según evaluó Kreplak, ese hecho “no tiene que ver con la situación sanitaria" y, por el contrario, se trata más bien de "una discusión más política". De hecho, al interior de la gestión porteña la negativa a la posibilidad de adquirir dosis expresada por el ministro de Salud porteño,, chocó con la apertura que intentó expresar Felipe Miguel, el jefe de Gabinete de la administración de, explicó Kreplak a NuevaBA.En ese punto, fue contundente respecto de lo que debería suceder en caso de la la Ciudad o cualquier otro distrito tuiera éxito en negociaciones con proveedores:“Hay una enorme politización que nos restringe. Necesitamos consolidar un mensaje más sólido para dar a la sociedad. Los lugares donde cuestionaban las vacunas no eran los correctos, no lo decían en lugares donde tuviera sentido sanitario discutirlo”, dijo el funcionario bonaerense sobre los cuestionamientos políticos y mediáticos sobre la vacunación y el origen de los fármacos. Y agregó: “Si hubiéramos tenido una actitud más colaborativa, hubiese sido más fácil todo”.Ante la situación de los hospitales y el riesgo de una saturación del sistema, se están realizando traslados de pacientes entre hospitales y ciudades. Es por ello que, días atrás, el Ministerio de Salud provincial tuvo una reunión con prepagas y obras sociales, donde se concluyó que “en todos lados está aumentando muy velozmente y el epicentro de los casos es en la ciudad de Buenos Aires”.“No darse cuenta de lo que está pasando y de lo que puede pasar es grave. Solo hay que mirar los paises que nos rodean”, concluyó.Acerca del plan de vacunación que se realiza en la provincia, precisó: “En un momento de la epidemia el 7% de los infectados eran del personal de salud, ahora son solo el 0,4%. Además no tenemos internados graves del personal, eso sin dudas tiene que ver con el efecto de la vacunación”.También se permitió mirar a futuro y adelantó para las próximas tres semanas: “Probablemente logremos el objetivo de vacunación, pero para la inmunización necesitamos tres o cuatro semanas más, así que vamos a necesitar más tiempo que el establecido en principio”.