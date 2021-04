Sputnik V en Argentina: el día que Cristina inauguró una de las plantas del laboratorio en donde se producirá la vacuna

🗓 • El 1º de agosto de 2011 Cristina inauguraba la planta farmacéutica de Laboratorios Richmond.



Diez años después, esa misma planta se convertirá en el primer laboratorio de América Latina que va a producir la vacuna Sputnik V. 💉 pic.twitter.com/WenVZJTBce — Unidad Ciudadana 🇦🇷 (@UniCiudadanaAR) April 20, 2021

En agosto de 2011, la entonces jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner inauguró la planta de Pilar de la firma Richmond. “La verdad que el desarrollo de nuestra industria farmacéutica es modelo en Latinoamérica”, mencionó en aquel momento la actual vicepresidenta

En febrero otorgamos asistencia para mejorar su capacidad productiva, incorporar equipamiento y modernizar sus instalaciones.



Nos llena de orgullo que esto haya contribuido a que @richmond_lab fabrique la vacuna Sputnik V en Argentina.



Mientras tanto, sigamos cuidándonos. https://t.co/ex5C4Z2lm4 — Matías Kulfas (@KulfasM) April 20, 2021

detallaron a través de un documento oficial. La noticia llega con un ánimo de esperanza en el marco de la profundización de la segunda ola de coronavirus con picos de hasta 30 mil contagios por día, La misma le dará al país la capacidad de producir entre 1 y 5 millones de dosis por mes.En febrero de este año, el presidente, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo,, anunció la puesta en marcha de un plan quinquenal que se refería a una inversión de $80 millones.Figueiras también tiene intereses en el negocio del seguro y la banca. Fue dueño de una participación en el bancoy logró participar en el rubro de medios, entre otras cosas como accionista del diario, fundado por el periodista Jorge Lanata. Estudió la carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires y tiene posgrados en Harvard. Es pareja de la ex senadora nacional y ex consejera de la MagistraturaFigueiras compró Richmond hace poco más de tres décadas y desarrolló su negocio en el sector farmacéutico, con más de 80 productos en su cartera con foco en antivirales para el tratamiento del VIH, medicamentos oncológicos, cardiometabólicos y neuropsiquiátricos.En declaraciones a Perfil fue consultado sobre la producción de la vacuna y expresó: “Planteamos el horizonte de un año. Tenemos que ver cómo a medida que pasa el tiempo, vamos ajustando, pero nos propusimos lanzarla en el período de un año”.“No es sencillo e internamente estamos tratando de acelerar y ajustar todo lo que podemos, pero el contexto mundial no facilita la situación ya que hay limitantes de muchos elementos por la dificultad en el comercio internacional que afectan la producción. Por este motivo es fundamental entender y concientizar de que la vacuna es importante, pero es solo un elemento más que debe complementar el cuidado que cada uno debe hacer”, sostuvo el empresario.