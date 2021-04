Ciudad: contagios de niños y adolescentes se quintuplicaron con las clases y crece la resistencia de docentes

la tensión en la Ciudad aumenta porque se comprobó que los contagios de niños y adolescentes se quintuplicaron con el regreso de la presencialidad escolar y a la vez crece la resistencia de docentes

En la Ciudad los gremios docentes mayoritarios realizan su cuarto paro consecutivo, en contra de la presencialidad escolar impuesta por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en desconocimiento de un fallo de la Justicia Federal que le ordenaba acatar el decreto de Alberto Fernández mientras espera que se exima la Corte Suprema sobre el tema

Mientras Horacio Rodríguez Larreta continúa en sus resistencia a aplicar las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno nacional para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus y que incluyen la suspensión por dos semanas de las clases presenciales,los casos de coronavirus en este grupo etario, explicó el analistaa la agencia pública de noticias Télam.Barrionuevo, contador y senador nacional, evalúa los datos desde el inicio de la pandemia. Según explicó,"Esto no significa que en el gráfico de notificaciones diarias actual sea el mayor porcentaje –aclaró el especialista- De hecho estas últimas dos semanas el grupo de 0 a 9 representa el 2,4% de los casos y el de 10 a 19 el 10%; el grupo que más casos tuvo es el de 30 a 39 con 21,1%, seguido de 20 a 29 con 20,8%, siempre hablando de CABA", aclaró.Más allá de estos datos estadísticos, en las últimas horas se conoció que en el Hospital de Pediatría Garrahan los casos en seguimiento comenzaron a subir a partir de la semana 9 (del 1 al 8 de marzo) registrando un pico de 85 pacientes pediátricos en control con diagnóstico de Covid-19 en la semana 15 (del 12 al 19 de abril), contemplando internados y ambulatorios.Por otra parte, desde el Hospital Italiano confirmaron que hay más casos pero no un incremento en la gravedad de los cuadros: "No estamos viendo casos más graves que en la primera ola. En la gran mayoría de los niños el coronavirus se presenta de manera asintomática o leve".Por su parte, la enfermeda Elena Amarilla dijo en declaraciones Radio 10 y El Destape que en el Hospital Gutiérrez había hasta ayer 10 niños internados de los cuales dos permanecían en terapia intensiva. Los casos graves, sin embargo, estarían asociados a la conjunción del coronavirus con otras patologías crónicas previas.“En medio de la segunda ola de coronavirus que golpea a todo el país con contagios y fallecimientos que aumentan todos los días, el Gobierno de la Ciudad sigue sin respetar las medidas sanitarias dispuestas para proteger la salud de la población. En ese marco, y con la convicción de que la salud y la vida son prioridad, la Unión de Trabajadores de la Educación vuelve a convocar a un paro docente”, comunicaron desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) sobre la medida de fuerza de este jueves.Y profundizaron: “Ya son miles las y los docentes, estudiantes y familiares que se contagiaron desde el comienzo de las clases presenciales. Todos los días se cierran burbujas por casos positivos y la gestión de Larreta sigue sin garantizar la presencialidad cuidada y pretende exponer a toda la comunidad al contagio del virus”.“Estuvimos particularmente atentos a las decisiones sanitarias a nivel nacional y observamos con asombro la decisión del gobierno porteño de ignorar esas medidas. Larreta y la ministra Soledad Acuña corrieron presurosos a celebrar un fallo local construido a medida por un tribunal compuesto por integrantes y amigos de su gestión. Sin embargo, con la misma firmeza y velocidad, desconocieron el fallo de un tribunal federal que ratificó la suspensión de las clases presenciales para evitar exponer a estudiantes, docentes y familias a la nueva ola de contagios”, agregaron.Además, informaron que durante los primeros tres días de paro hubo “escuelas cerradas o prácticamente vacías, se han sumado con medidas de fuerza estudiantes secundarios, terciarios y familias a la resistencia para cuidar la vida y la salud de todxs”.De hecho, desde comunidades educativas como la Escuela Normal 1 convocaron a un “paro de familias” y reclamaron que se respete el fallo que instó a que no se computen las faltas, lo cual implica una presencialidad no obligatoria.“Mientras se niega a cumplir el DNU nacional, Larreta reconoce que todavía no vacunó a las y los docentes”, cuestionaron y advirtieron que “no es tiempo de interponer trampas jurídicas para no cumplir un Decreto de Necesidad y Urgencia" y "si efectivamente les preocupa la educación" esperan "ansiosxs el aumento de la inversión en infraestructura escolar, en conectividad y en garantizar las medidas de protección efectivas como la vacunación docente”.Ademys, por su parte, volvió a convocar a un paro de 48 horas: “Una masiva asamblea abierta virtual docente de 600 compañeres vota la continuidad del plan de lucha con paro de 48 hs Jueves 22 y viernes 23 exigiendo la suspensión de la presencialidad en las escuelas”.