Desde el radicalismo admitieron influencias por parte de Macri y Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta

El diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio y referente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires Carlos Fernández admitió “influencias” por parte del ex presidente Mauricio Macri y de la titular del PRO, Patricia Bullrich, sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en relación a sus actitudes referidas a las restricciones, particularmente la vinculada a la suspensión de clases

, dijo Carlos Fernández en declaraciones a Política Argentina.Y agregó:, señalo.Sobre tales cuestionamientos ante las supuestas presiones de Macri y Bullrich, señaló que le parece “inconducente un debate de estas características”. En este sentido, bregó por hacer“El Gobierno se enfrenta a una de las peores crisis sanitarias de la historia además de la crisis social y económica, producto de decisiones absolutamente desacertadas que se adoptaron el año pasado”, disparó.A los ojos de Fernández,y que no nos aboquemos tirándonos de la lengua para discutir cosas absolutamente improcedentes, que no conducen a nada y no tienen sentido”.Analizando la actitud del gobierno porteño de insistir en la continuidad de las clases presenciales pese al decreto en pos de evitar el avance de la segunda ola de coronavirus, Fernández consideró que. “Esto fue una decisión absolutamente unilateral en el marco de una serie de contradicciones que se vieron reflejadas hasta en el interior del Gabinete con las posiciones en contra de la suspensión de clases por parte de”, señaló.“Lo de Larreta es una consecuencia de la decisión política del gobierno nacional”, remarcó Fernández para quien “está claro que el gobierno porteño no tiene otra posibilidad que recurrir a la Corte Suprema tal como está establecido en nuestro Constitución cuando hay un exceso del Ejecutivo Nacional”.Ante la pregunta de por qué acató en su momento el fallo de la Justicia porteña a favor de la continuidad de la presencialidad y luego no el de la Justicia federal – en contra de la iniciativa porteña - ,dijo al insistir sobre supuestas contradicciones.