Trotta se reunió con representantes de los colegios privados para garantizar el cumpliento del DNU

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, recibió este jueves a maestros y referentes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) en una nueva muestra de respaldo al Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) 241 que ordenó la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno porteño no acató.

"Recibí a docentes del sector privado de todas las modalidades y niveles, y representantes de Sadop Capital para escuchar sus preocupaciones respecto al incumplimiento del DNU por parte de las autoridades de CABA ante la creciente complejidad de la situación epidemiológica", indicó el funcionario en redes sociales.El encuentro se dio un día después de que Trotta enviara una carta junto a su par de Justicia, Martín Soria, a la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), para "hacer saber" la vigencia federal de la normativa publicada en el Boletín Oficial el viernes pasado"Le queremos hacer saber que el Decreto N° 241/2021 es una norma federal que se encuentra vigente, por lo cual corresponde sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021 en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", señaló el texto.La reunión que tuvo lugar este miércoles en el Palacio Pizzurno, el ministro de Educación se compromió a oficar de "mediador" para que no se tomen "medidas compulsivas y punitivas" ante la decisión de un docente de no asistir a la presencialidad."Nos solicitaron mediar para que no se tomen medidas compulsivas y punitivas ante la decisión de un docente de no asistir a la presencialidad por necesidad y su voluntad de cumplir con el dictado de clases a distancia o virtuales según lo establece el DNU vigente", detalló Trotta.Desde los gremios docentes denunciaron que maestros y trabajadores de la educación "recibieron amenazas" para presentarse en su lugar de trabajo diciendo o iban a ser sancionados, mientras que a los alumnos "también se les está poniendo falta", según alertó el funcionario nacional en diálogo con Página 12.