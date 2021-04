José Mujica avaló las clases virtuales en Argentina y tildó de "infantil" a la actitud de la oposición local

José “Pepe” Mujica, el ex presidente uruguayo que suelen citar los sectores más conservadores de la Argentina pese a ser progresista, aseguró que la discusión es "infantil" y abogó por la virtualidad frenar la segunda ola de coronavirus

Ante el conflicto por la presencialidad en las aulas argentinas entre Nación y Ciudad que todavía no encuentra solución y que parece que solamente llegará a través de la decisión que eventualmente tomará la Corte Suprema,, enfatizó Pepe desde su columna en el programa “Mañana Sylvestre”, por Radio 10.En cuanto el accionar de la oposición, el ex presidente uruguayo manifestó que "la Argentina tiene una enfermedad muy grave: el odio, que esta introducido en la percepción político y social", y añadió "el odio corta de entrada toda posibilidad de intercambio, de diálogo".El ex jefe de Estado sostuvo que los días que no se dicten clases o aquellos que tengan problemas en sus rendimientos puede tener contacto con los docentes en las vacaciones., opinó.En ese sentido, el ex mandatario explicó que en la secundaria o en la universidad la educación virtual es algo más tangible que se usa en todo el mundo. "En el futuro no va haber que transferir conocimiento, el conocimiento está en la máquina. Lo que va haber es la capacidad de saber elegir, discernir, pensar. Para bien o para mal, no vamos a escapar del devenir de la civilización digital que ya está impuesta", dijo.Sobre la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina, Mujica aseguró que "es un aliciente", y señaló que: "Es lamentable que América Latina no haya podido encarar la producción de vacunas antes".