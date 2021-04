Familias porteñas reclamarán a Larreta tomar medidas y "cuidar la educación, la salud y la vida ante la crisis sanitaria

"No expongan a nuestros hijos al virus”, “sin vida no hay clases” y “necesitamos medidas que nos cuiden”, son algunas de las consignas bajo las cuales estas familias de la Ciudad de Buenos Aires se están autoconvocando por medio de las redes sociales. La idea es que los asistenten lo hagan en sus vehículos particular, motos o bicicletas y se manifiesten respetando en todo momento el distanciamiento y la utilización de barbijo

La decisión dede no cumplir con el DNU dictado por el Presidente para suspender la presencialidad hasta el 30 de abril y con el fallo de la justicia federal en el mismo sentido, generó malestar en miles de familias que con el sistema sanitario colapsado, entienden que la prioridad debe estar en tomar medidas para cuidar la salud y la vida.La franja de chicos de cero a nueve años pasó de 80 casos de Covid-19 en febrero a 450 el 15 de abril. Hay incremento de pacientes en los hospitales pediátricos. Con escuelas “cerradas o prácticamente vacías” y “paro de familias” que acompañan, la comunidad vuelve a reclamar que Larreta respete medidas sanitarias.