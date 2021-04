Con críticas al gobierno porteño, intendentes bonaerenses anticiparon que le pedirán un endurecimiento de las restricciones a Kicillof

En el marco de una conferencia de prensa organizada por APERA de la que participó Política Argentina, los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Alberto Descalzo (Ituzaigó) y Juan Zabaleta (Hurlingham) se refirieron a la complicada situación que padecen sus distritos y el AMBA en general ante el avance de la segunda ola de coronavirus.

“lo que pase acá, tarde o temprano va a llegar a Córdoba, Santa Fe y las demás provincias”

Menéndez consideró que “es un error que la Ciudad tome un camino diferente respecto de los cuidados, mirando las encuestas”, y al respecto parafraseó al general Perón al señalar que “los políticos comunes viven pensando en las próximas elecciones; los estadistas piensan en las próximas generaciones”.

, graficó Menéndez, para expresar la necesidad de restringir aún más la circulación del covid-19.Consultado sobre la posibilidad de ir a una Fase 1 y las consecuencias políticas que de eso devendría, Zabaleta señaló: “No podemos medir el costo político ante la decisión de quedarse sin camas de terapia o respiradores. Si la cosa se complica, no hay que dudar en salvar vidas”. “No medimos costo políticos, no queremos que les falte cama y respirador a nadie”, insistió.A su vez, el intendente de Ituzaingó aclaró que, sostuvo Descalzo al tiempo que advirtió ante colegas del interior del país queCrítico con el gobierno deMenéndez advirtió queTras destacar la cantidad de habitantes de su distrito que viajan a CABA para trabajar o estudiar, alertó que “todo lo que le suceda a la Ciudad le sucede después a Merlo”.En tanto, Descalzo cargó contra quienes desde la oposición resisten las restricciones., indicó.Menéndez también alertó que “lo que se mantiene estable es el colapso del sistema sanitario privado”, y en ese sentido reconoció que las seis clínicas que tiene el distrito hace varios días que no toman pacientes.Sostuvo que la dinámica es compleja.E insistió: