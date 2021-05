ARA San Juan: la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia volvió a ordenar a la jueza Yañez para que avance en la investigación por el hundimiento del submarino

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia volvió a ordenar a la jueza Marta Yañez a cargo del Juzgado Federal de Caleta Olivia a "agotar todas las medidas que luzcan contundentes" en el marco de las investigaciones que lleva adelante por el hundimiento del submarino Ara San Juan

"Advertimos que al día de la fecha su producción no sido dispuesta, cuando expresamente así fue ordenado, por lo que resulta oportuna la presente intervención a fin de encomendar su pronta realización", detalla el fallo firmado por los magistrados Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.La Cámara Federal ya le había ordenado en noviembre de 2020 a la Dra. Yáñez a investigar al expresidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al ex jefe de la Armada Marcelo Srur."Insistimos en la investigación debe continuar su curso y restar definir ciertos aspectos e hipótesis que fueron abiertas desde el inicio de la causa y señaladas por esta Alzada. No puede dejar de mencionarse que, entre varios extremos, no se ha avanzado en la definición de la situación procesal de otros imputados (quienes aún se encuentran con falta de mérito para procesar o para sobreseer), continúa.Desde la representación legal de las familias de los tripulantes, Luis Tagliapietra advirtió que el estadío de la investigación "es alarmante"."Hace poco más de un mes nos notifica que para ella (Yáñez) está terminada la investigación y quería elevar a juicio a los cuatro que quedaron con el procesamiento firme". Se trata de los capitanes de navío Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS; el capitán de fragata Hugo Correa, exjefe de Operaciones del COFS; Luis López Mazzeo, contralmirante, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento."Es alarmante, por supuesto que nos opusimos, porque le recordamos que tiene toda una investigación pendiente por orden de la Cámara Federal; pero hasta el momento no hemos tenido noticia alguna. Es alarmante esta insistencia de la Jueza por dar por terminada la investigación desoyendo a su propio superior, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia", concluyó.Por otra parte, Macri y Aguad enfrentan en Comodoro Py otra denuncia penal por el caso del submarino desaparecido, pero en ese caso se los acusa de haber ocultado la ubicación de la nave pese a cononocera -según la acusación basada en un testimonio revelador- poco después de la desaparición.