La Justicia pone el ojo en los nexos de la familia Macri con un banco extranjero acusado de lavado y corrupción

La herencia de Franco Macri sigue dándole temas a la familia de orígen calabrés: ahora la fiscal general Gabriela Boquín presentó un dictamen en el que analiza la relación del Correo Argentino con el banco Meinl Bank con sede en Viena y solicitó documentación a la Justicia penal y a los organismos antilavado para analizar "la posible comisión de delitos".Según publicó la periodista Emilia Delfino,La situación financiera del banco que está en bancarrota podría llevar a que la jueza Marta Cirulli que lleva adelante la causa no avale el apoyo del Meinl Bank -tenedora del 38% de la deuda- al Correo y de esa formaOtro dato trascendente es que antes de quebrar, el Meinl Bank fue multado por el organismo de control del sistema financiero en Austria yAnte este panorama es que Boquin pide exhortos diplomáticos para acceder a los antecedentes del retiro de la licencia del banco para poder operar. Actualmente lo hace bajo el nombre de Anglo Austrian Bank.Si el Meinl Bank no hubiese aceptado ese acuerdo, aquella deuda que se mantiene hasta la actualidad en unos $765.348.560 (con un dólar oficial a $6,525) hoy superaría los $11.582 millones (con un dólar oficial a $98,75), según el cálculo de elDiarioAR con base en los datos del dictamen fiscal.ante la consulta del DiarioAr.De la auditoría realizada por la investigaciónLos votos y apoyos que Correo consiguió para evitar la quiebra deben cumplir ciertas normas legales: Correo no puede estar detrás de los acreedores que le prestan su apoyo, no puede ser accionista de esos acreedores o controlada por esos acreedores.La relación de la familia con el banco austríaco va más allá de Correo.Según el menor de los varones Macri, su impugnación se debió a que no tuvo acceso a la documentación que necesitaba para evaluar la propuesta del banco y, s: el Banco de Desarrollo Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).