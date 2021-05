Alberto - FMI: el Presidente planteó reducir sobretasas, extender plazos y sin más "esfuerzos al pueblo argentino"

Alberto Fernández mantuvo durante más de una hora la última y esperada reunión cumbre con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, bajo la premisa de conseguir una renegociación de la deuda externa heredada por la gestión macrista con la que se pueda aliviar la carga de la Argentina sin generar ajustes contra el pueblo

Roma | Declaraciones del presidente Alberto Fernández al finalizar la reunión con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. pic.twitter.com/JPLUJZt8lX — Casa Rosada (@CasaRosada) May 14, 2021

En el marco del último paso de la gira de una semana por Europa,“La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible”, afirmó el Presidente al finalizar su primer encuentro cara a cara con la jefa del FMI, pero enseguida enfatizó que la Argentina no puedeEl jefe de Estado destacó que “fue una reunión constructiva", pero precisó que le puso sobre la mesa a Georgieva las exigencias que mencionó en sus encuentros con líderes europeos por las que obtuvo su apoyo:Alberto reconoció a Georgieva como "una mujer muy consciente sobre la situación que vive el mundo" y señaló que se la ve "muy comprensiva de la situación argentina”. El mandatario, además, se manifestó "optimista" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en el corto plazo para la renegociación de la deuda, pero "no a cualquier precio"."Expresamos nuestras voluntades de resolver el problema de la deuda argentina pero encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino que la está pasando muy mal entre la pandemia y la economía que heredamos, que le cuesta ordenarse", completó.Por su parte,, que se encuentra en Roma para participar de la conferencia “Dreaming of a Better Restart” (Soñando con un mejor reinicio) organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano y en la que también intervendrá el ministro, aseguró que fuey remarcó que los equipos del gobierno argentino y del organismo multilateral continuarán trabajando en la negociación de la deuda.“Fue muy gratificante conocer al presidente finalmente en persona”, manifestó Georgieva al salir de la reunión, ya que las reuniones previas que habían mantenido anteriormente habían sido por Zoom debido a las restricciones por la pandemia.Según trascendió, en un primer momento estuvieron a solas y luego se sumaron Julie Kozack, la encargada del organismo para el Heeminisferio Occidental, y Guzmán, que trabajaban en una sala contigua, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.Durante su gira, Fernández fue recibido por su par de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; el primer ministro de ese país, António Costa; el Rey Felipe VI de España; el presidente español, Pedro Sánchez; el mandatario francés, Emmanuel Macron; el Papa Francisco; el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, y el presidente italiano, Sergio Mattarella.El Gobierno nacional, para corregir la deuda que dejó Mauricio Macri, busca adherir a un acuerdo de facilidades extendidas, el programa más largo que ofrece el menú del FMI, que contempla el repago de la deuda en diez años. No obstante, trabaja para obtener un período de tiempo aún mayor, lo que implica un cambio de reglas que es difícil de imaginar en el plazo en el que la Argentina necesita resolver sus urgencias. También la suspensión de las sobretasas, cosa para la que encontró apoyos en toda Europa y espera tener también de EEUU, y que por supuesto no haya exigencias macroeconómicas.Por la tarde, en la Casina Pio IV del Vaticano, se desarrollará el seminario organizado por la Pontificia Academia de Ciencias sobre economía, desigualdad y cambio climático en la postpandemia. Además de Georgieva, Guzmán y Béliz, estarán allí la secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen, varios ministros de economía de Europa y el premio Nobel Joseph Stiglitz, así como el exsecretario de Estado John Kerry, actualmente enviado especial para el Clima de Joe Biden, con el que el presidente argentino tiene previsto un brevísimo encuentro por la tarde.