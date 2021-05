En campaña y modo halcón, Vidal blanqueó las presiones de Macri para que sea candidata en Provincia

María Eugenia Vidal volvió a ir a los estudios de Clarín en TN y allí disparó en modo halcón contra el Frente de Todos, en particular el Gobierno nacional, y desnudó las presiones de Mauricio Macri para que ella se meta en la lista de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires

"Lo consulté y lo escuche a Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. Mauricio Macri sugiere que vaya a la Provincia de Buenos Aires"

En el marco de un intenso raid mediático durante las últimas semanas, tal vez en línea de su idea de "ponerle el cuerpo" a las elecciones 2021 aún sin revelar si será candidata o no,La ex gobernadora bonaerense habló sobre las políticas implementadas poren materia económica y social y tildó a la gestión de "improvisación" que "pagan los argentinos".Pese a que ella misma en su libro aseguró haber cometido el error de no criticar a la administración nacional de Cambiemos por su mala gestión 2018/2019,Según la ex mandataria provincial, tampoco hay "menos inflación y pobreza" y "todo empeoró", y además "no hay un argentino que se salve"."Mientras se pelean y echan funcionarios, la pobreza está en 42% y el hambre creció en el conurbano y en el país, más que en diciembre de 2019", agregó, e insistió en que "el presidente no se puede dar el lujo de enojarse" y que "tiene que dejar sobretodo de improvisar tanto desde afuera como desde adentro".Vidal no pudo evitar ni siquiera en TN hablar de su ausencia de decisión respecto de si será candidata o no en los comicios legislativos y reveló que mantuvo reuniones y conversaciones al respecto con los principales referentes de Juntos por el Cambio, incluido Mauricio Macri, con quien mantuvo en los últimos tiempos cierta distancia.comenzó su explicación, para luego blanquear que "consultó" al jefe de Gobierno porteño, a la líder de la Coalición Cívica y también al ex presidente, de quien reveló haber recibido una "sugerencia"., blanqueó Vidal.De cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales, Vidal anticipó creer que "Juntos por el Cambio puede ganar en todo el país, porque es la oposición más importante y la alternativa real al Frente de Todos"."Yo voto a cualquier dirigente que represente a mi mismo espacio y comparta mis valores. Podemos tener nuestras diferencias pero tenemos puntos en común", concluyó.