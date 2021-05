Senado: tiene media sanción el proyecto que establecer parámetros científicos para aplicar restricciones

La mayoría del Frente de Todos en el Senado aprobó con facilidad la ley que fija parámetros sanitarios objetivos y le asigna al presidente Alberto Fernández facultades especiales para aplicar restricciones previamente convenidas ante un aumento de casos de coronavirus, aunque realizó modificaciones para conservar atribuciones a los gobernadores y fortalecer las posibilidad de convertir en ley la iniciativa en Diputados

en el Frente de Todos aseguraban contar con los votos suficientes para que la ley se apruebe en Diputados

Ocurrió minutos después de que el mandatario anunciara un nuevo decreto que profundiza las medidas de cuidado y establece un confinamiento estricto por 9 días.La votación arrojó el. Una frase que sintentizó la mirada del Frente de Todos y replicó El Destape la pronunció, jefe del bloque:En un contexto de alarmante suba de casos que llevó a que hastaacompañara el último DNU del Gobierno y suspendiera las clases, los senadores del oficialismo hicieron hincapié en la grave situación que se encuentra el sistema sanitario ya no sólo en el AMBA sino en casi todo el país.El proyecto fue presentado por la senadora santafesina, quien interpretó que, lejos de lo que se planteaba, con este proyecto el presidente Fernández no aumenta sino que limita su poder para establecer restricciones, que hasta ahora impone a través de decretos de necesidad y urgencia."A lo mejor se toman las decisiones mirando encuestas. Están esperando que las decisiones que no gustan las tome el Presidente", enfatizó el cordobés, por su parte, con el foco evidente puesto en el gobernador de su provincia, Juan Schiaretti, con quien mantiene diferencias y que venía negándose - como Larreta, hasta ahora - a aplicar medidas pese a la grave situación de su territorio en materia sanitaria.Los senadores de Juntos por el Cambio y otros sectores opositores dejaron de lado la cuestión sanitaria y apuntaron contra los supuestos "superpoderes" que se le estarían otorgando al jefe del Ejecutivo. De hecho, la senadora de origen radical pero hoy ultra PROllegó a decir que se convertirá al Presidente enPor su parte, la neuquinano se refirió a la situación que atraviesa su provincia, de las más afectadas, con las camas de terapia intensiva desbordadas desde hace días, pero sí habló de los derechos que recibiría Fernández.En la semana, Sacnun había remitido a la secretaria legal y Técnica,, una síntesis de las modificaciones planteadas a partir de las sugerencias acercadas, especialmente de parte de los bloques legislativos provinciales que podrían acompañar la propuesta en la Cámara baja. Se limó todo lo que pudiera interpretarse como detrimento de las autonomías provinciales y se trabajó en varios artículos que podían ser recurridos ante la justicia. Así, gobernadores y jefe de gobierno pasaron de ser "delegados" del Ejecutivo nacional a "agentes federales", tal como los designa la Constitución. Se reformuló la redacción del artículo referido a la suspensión de clases presenciales y se limitó la delegación de atribuciones al Ejecutivo hasta el último día del año.Pese al rechazo confirmado antes de leer el texto de Juntos por el Cambio y a que los diputados cordobeses de Schiaretti y del lavagnismo tampoco acompañarían - salvo cambios de actitud de último momento -,Los legisladores del bloque que lidera el mendocinoserían clave para esto, así como los contactos que la Casa Rosada mantuvo en los últimos días con varios gobernadores en situación sanitaria crítica. Más que los votos, un interrogante actual tiene que ver sobre cómo serán las sesiones en los próximos días teniendo en cuenta las nuevas restricciones anunciadas por el Presidente. Sin embargo, existe convicción de que conseguirían aprobarlo antes de que venza el DNU que cobra vigencia mañana.