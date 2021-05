Dura advertencia del jefe de los intendentes de la UCR al PRO: No vamos a ser furgón de cola de nadie

En el marco del confinamiento impulsado por el gobierno nacional para evitar la segunda ola de coronavirus, el intendente de Trenque Lauquen y titular del Foro de jefes comunales de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, Miguel Fernández, remarcó que su expectativa está centrada en el avance del plan de vacunación.

Fernández tomó distancia de las palabras emitidas por la presidenta del PRO en relación a los supuestos negociados del Gobierno con Pfizer por el tema vacunas. “No estoy cercano a sus posiciones”, dijo de manera contundente el jefe comunal radial para quien “los que gobernamos un territorio tenemos una realidad de gestión distinta a la que pueden verla desde afuera o incluso desde la Legislatura”. “Nosotros tenemos la necesidad de generar articulaciones con Provincia y tratar de entendernos”, insistió.

En relación a la rosca política de cara a las primarias de noviembre, Fernández admitió que el Pro está más activo pero aludió dicha circunstancia al proceso de interna que vivió el radicalismo y por el cuál en los próximos días tienen que asumir las nuevas autoridades encabezadas por Maximiliano Abad.

, dijo Fernández, en diálogo con Política Argentina.A su entender, “cuesta mucho llevar adelante las restricciones”. “Es fácil escribir la norma restrictiva pero al hacerlas cumplir tenemos los problemas”, remarcó el jefe comunal del interior bonaerense para quien “a la gente le cuesta mucho, sobre todo a la actividad comercial que ya venía complicada”., enfatizó.En este punto, el jefe comunal de Trenque Lauquen remarcó además la necesidad de que las oposiciones locales en los gobierno de Juntos por el Cambio “colaboren porque muchas veces tienen actitudes de oponerse porque si”.Para Fernández, “es necesario entender las diferencias en el Interior provincial donde es muy difícil homogeneizar acciones en todo el territorio”. “Por supuesto que hay cosas para decir sobre lo que no se hizo o lo que se hizo mal, pero este no es un momento para hacer mucho ruido. Tenemos que tratar de discutir los errores después, tenemos que solucionar los problemas de ahora”, agregó.señaló el referente de los intendentes radicales.Señaló además que su partido no irá detrás del PRO.manifestó.Y añadió:concluyó.