Gioja acusó al PRO de gataflorista y no descarta que Macri sea candidato

El diputado nacional del bloque FdT, ex gobernador de San Juan y ex presidente del PJ, José Luis Gioja, se mostró expectante de cara a la campaña de vacunación contra el COVID en el marco de la segunda ola de la pandemia. “Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. El tema de la vacuna es una realidad, con lo que ha llegado hoy vamos a pasar las 17 millones de vacunas”, sostuvo, en diálogo con Política Argentina

Feliz de haber recibido una de las 15 MILLONES de dosis que llegaron a la Argentina. Solo en lo últimos 3 días llegaron casi 3 MILLONES de dosis.



Estos son hechos, no politiquería.#AcaEstanLasVacunas pic.twitter.com/wKMebOvK3a — José Luis Gioja (@joseluisgioja) May 26, 2021

“Vi muy poquito porque no resistí a ver el grado de hipocresía con el que se hablaba. Es insostenible que hable del valor de la moneda cuando los niveles de inflación con los que terminó superaron el 50 por ciento”

Para Gioja, “las provincias están cumpliendo los planes de vacunación y dentro de muy poco van a estar vacunados todos los sectores críticos”.En este marco, rechazó las críticas del macrismo sobre los supuestos errores en la puesta en marcha del plan de vacunación., señaló.“En épocas críticas como estas, el año pasado y este seguramente serán los peores de la historia argentina. Se juntaron dos pandemias, las que nos dejó el gobierno anterior y esta, la del COVID, que también tiene mal al mundo”, remarcó.Por últimoquien en las últimas horas concedió una entrevista al programaque dejó mucha tela por cortarEn primera instancia, cuestionó lo que consideró una falta de autocritica e hipocresía., señaló en relación a los cuestionamientos al “populismo”.Pese a que el ex presidente dijo que no iba a ser candidato, Gioja no lo descartó del todo.sostuvo al referirse al caso Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.