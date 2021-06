Gils Carbó apuntó contra la Mesa Judicial por su desplazamiento: "Fue una persecución encabezada por Macri"

to surge por la declaración del fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia que expuso como articuló todo el operador judicial y hoy prófugo de la Justicia, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.En aquel momento Pepín le planteó que, si ella no renunciaba, iría presa al igual que sus hijas. Tres días después, Gils Carbó renunció.Paralelamente el juez Julián Ercolini acababa de elevar a juicio oral la causa que considera uno de los emblemas de la ofensiva en su contra, donde la acusa de una defraudación por la compra del edificio donde funciona la Procuración General.En la causa hay documentos y testimonios sobre presiones a un grupo de jueces laborales y otros como la camarista de Casación Ana María Figueroa y la jueza federal de San Martín Martina Forns, que dictaban fallos que no eran del agrado del gobierno de Macri.En la audiencia, el abogado de Rodríguez Simón le preguntó por qué no había denunciado la amenaza que le relató De Vedia, sobre su posible detención y la de sus hijas.La exprocuradora hizo un repaso de una hora y media sobre su gestión y los mecanismos del macrismo para sacarla de su cargo.La estrategia institucional apuntó a promover reformas que habilitaran algún mecanismo para echarla que fuera más sencillo que el juicio político.La secuencia que repasa comienza desde antes que Macri asumiera la Presidencia. Le mostró al fiscal algunas publicaciones con declaraciones.Los ataques con denuncias judiciales, a su entenderEnfatizó que la causa por el edificio empezó con un anónimo "que pretendía decir que yo había hecho un negocio con mi ex marido" pero luego "cambiaron la hipótesis delictiva para decir que direccioné la licitación porque quería un despacho señorial, otro ataque misógino infundado".El año crítico fue 2017 y el mes clave, octubre.el juez contencioso administrativo Pablo Cayssials declaró inconstitucional el régimen de remoción del procurador por juicio político para habilitar que la pudieran remover por otro mecanismo como un decreto., declaró según consigna Irina Hauser en su nota de Página12."Pero además, con el escándalo de los Panamá Papers, surgió que él era titular de sociedades de este tipo", destacó. Por eso sostuvo que está convencida de que se ejerció sobre ella "violencia privada estatizada".