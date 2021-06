Fernando Iglesias dijo que los "antivacunas" son "kirchneristas", pero militancia macrista lo dejó en ridículo

Todos los antivacunas que conozco (2) son antisistema y kirchneristas. Ustedes? — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 15, 2021

En una más de sus maniobras mediáticas que le restan más de lo que le suman, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias quedó, sin exagerar, en ridículo ante sus seguidores y sólo basta leer el caso para dar testimonio: el ex entrenador de vóley aseguró que todos los "antivacunas" que conoce son "kirchneristas" pero cientos de cuentas macristas le respondieron atribuyéndose el negacionismo del coronavirus y el descreimiento en los fármacos."Todos los antivacunas que conozco (2) son antisistema y kirchneristas. Ustedes?", tuiteó Iglesias, en el tono jocoso que suele elegir. Sin embargo, no hay que ser opositor al macrismo para reconocer que las respuestas que recibió lo dejaron en ridículo.Cuentas que se autodescriben como "si detecto un K encubierto es desechado inmediatamente", "block a gente de mierda, peronistas y sin humor", "antiK y Anti Peronia", otras que dicen ser "del 41%" y consignan fotos de Mauricio Macri, y otras tantas sin descripciones de este tipo pero con tuits en contra del gobierno y Alberto Fernández le respondieron diciéndole que no creen en la pandemia y que las vacunas no sirven.