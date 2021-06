Macri se comparó con Cruyff en una metáfora para decir que él maneja Juntos por el Cambio

Luego de la foto de Larreta con intendentes de Juntos por el Cambio apoyando la estrategia de que Diego Santilli sea candidato en Provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal en Ciudad, Mauricio Macri salió a escena para compararse con el recordado futbolisa holandés Johan Cruyff y marcar que él es quien conduce el espacio.enfatizó el expresidente con una polémica adjetivación de la exgobernadora.En esta línea Macri dijo que "la Vidal del 2017 sería un refuerzo único" y señaló sobre su actualidad quecontinuó Mauricio entrevistado en Radio Rivadavia, de la cual es dueño el "amigo" de Daniel Angelici, Marcelo Figoli.Si bien pidió no desenfocarse de las legislativas del 2021,, continuó.En su discurso, Macri repitió consignas del 2015 como estategia de volver al ruedo: "Les pido a los jóvenes que no se vayan.Queremos que los jóvenes puedan ser felices en este país, estamos haciendo todo por ellos. La batalla hay que darla acá, no se la puede dar desde España o Italia"cerró quien fuera derrotado en primera vuelta en las elecciones del 2019.