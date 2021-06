Salvador presiona para que Manes sea candidato y también le da su visto bueno a la llegada de más peronistas a JxC

“Tenemos muchísimas expectativas en él. Sin dudas es un hombre que tiene una mirada amplia y profunda de la Argentina”, dijo Daniel Salvador al ser consultado sobre Facundo Manes, figura que hoy el radicalismo opera con clamor para que sea candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a, el ex titular del partido centenario y el ex vice del gobierno bonaerense de Vidal, aseguró que Manes “, remarcó.También negó que las disputas entreafecten al armado cambiemita. “Sinceramente no tiene efectos. Lo primero que hay que destacar es que hay una voluntad muy grande y solida de lo que significa Cambiemos. Todo lo que puede llegar a ser miradas distintas son dentro de este marco”, dijo el referente radical.(R) En relación a la incorporación de los denominados dirigentes peronistas republicanos a Juntos por el Cambio, consideró que “si hablamos de objetivos y valores es positivo”. Para él, “aquellos que compartan el valor de las instituciones y el país bienvenido sean”.“Es lo central y en ese sentido que vengan hombres y mujeres del peronismo con una mirada republicana es importante. Perdimos una elección con el 41 por ciento de los votos”, recalcó.(R)En otra línea, se mostró de acuerdo con el avance de la vacunación en el territorio provincial y señaló que tal aceleración “genera tranquilidad”.. Es muy importante en todos estos fías que vaya aumentando pese a que uno tenía las expectativas de que esta situación iba a estar mucho antes”, sostuvo al tiempo que negó que dicha dinámica se trate de una cuestión electoralista: “No, en cuanto a la distribución simplemente hay expectativas que no se cumplieron”.