De Larreta y Vidal a Bullrich y Pichetto: Macri ordenó "palomas" y "halcones" para que lo defiendan por el Correo

el expresidente Mauricio Macri hizo que tanto los "halcones" - dirigentes más "combativos" o "duros" - de Juntos por el Cambio como las "palomas" - aquellos más bien "dialoguistas" - salieran a darle un fuerte respaldo tras su carta en la que aseguró que víctima de una "persecución y venganza" por parte del Gobierno, a través de la Justicia, debido a las causas comercial y penal que enfrenta por la multimillonaria deuda que su empresa SOCMA tiene con el Estado por el Correo Argentina SA y que el ex mandatario quiso autocondonarse casi en su totalidad durante su mandato presidencial

Mientras liberan a los que se robaron el país, Zannini y sus fiscales y jueces adictos cometen ilegalidades y arbitrariedades manifiestas contra Mauricio Macri a través de sus hijos.

Estoy preparando los juicios políticos pertinentes. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 5, 2021

Contás con todo mi apoyo, @mauriciomacri, y el de millones de argentinos que saben de tu compromiso con el país.https://t.co/8pJo4Hg6Lr. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) July 5, 2021 Todo mi apoyo para vos y para toda tu familia, @mauriciomacri, frente a la arbitrariedad e injusticia en la causa Correo Argentino. https://t.co/7ni3wm6GwF — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 5, 2021

Estimado @MauricioMacri: quiero que sepas que contás con todo mi apoyo ante la embestida del Gobierno Nacional. Quieren realizar persecuciones y lo único que buscan es venganza. https://t.co/JT4CIYFkgo — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2021

Repudiamos la persecución a Mauricio Macri y a sus hijos en la causa del correo. La justicia en la Argentina persigue al derrotado; eso no es justicia. #PeronismoRepublicano — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) July 5, 2021

En un margen de 12 horas y con un Zoom del que participó desde sus vacaciones en Europa,Es que mientras la justicia comercial nacional rechazó su intención de correr a la jueza de primera instancia del expediente y a la vez negó que el proceso de quiebra pueda pasar al ámbito porteño - como quiso hacer la Suprema Corte de la Ciudad -, el expediente penal que tramitaLijo en Comodoro Py salió del largo sueño y se reactivó debido a las visitas ocurridas durante la gestión PRO de actores involucrados a Casa Rosada que se conocieron en los últimos días. Esas son las verdaderas motivaciones de la cara del ex jefe de Estado y el pedido a sus compañeros de alianza pese a las diferencias.Mientras, desde el Ministerio de Justiciaseñalaron en declaraciones radiales que el exmandatario busca “victimizarse” y que le teme a que se haga justicia.En ese contexto, Macri ordenó tanto a blandos como a duros e hizo que desde el jefe de Gobierno porteño,; a la líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari,; y la exgobernadora; hasta la titular PRO, y el ex candidato a vicepresidente y auditor de la AGN por la oposición, mostraran "unidad" no sólo electoral y política sino también judicial y salieran en apoyo al ex presidente en el caso Correo."Lilita" Carrió apuntó contra el procurador del Tesoro,, como hizo Macri ayer, y replicó la visión del ex presidente, en cuanto a un supuesto ataque a sus hijos en la causa por el Correo.“Mientras liberan a los que se robaron el país, Zannini y sus fiscales y jueces adictos cometen ilegalidades y arbitrariedades manifiestas contra Mauricio Macri a través de sus hijos”, sostuvo la ex diputada lejos de las críticas destructivas que vertía sobre el ex mandatario hasta hace meses atrás, y advirtió: “Estoy preparando los juicios políticos pertinentes”.En un mensaje más escueto, Rodríguez Larreta también se solidarizó con el expresidente. “Contás con todo mi apoyo y el de millones de argentinos que saben de tu compromiso con el país”, publicó en su Twitter oficial el alcalde porteño, que también compartió la carta que Macri subió ayer a Facebook, con duras acusaciones contra el gobierno nacional.También apareció Vidal, que fue otra de las dirigentes PRO que había sacudido a Macri con críticas.“Todo mi apoyo para vos y para toda tu familia frente a la arbitrariedad e injusticia en la causa Correo Argentino”, le escribió la exmandataria bonaerense al ex presidente.Anoche, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, también le dirigió un tuit al expresidente: “Quiero que sepas que contás con todo mi apoyo ante la embestida del gobierno nacional. Quieren realizar persecuciones y lo único que buscan es venganza”.Otro de los halcones - entre los que se sumaron el diputado nacional Fernando Iglesias y el ex titular del sistema de medios durant el macrismo Hernán Lombardi - que tuiteó fue Pichetto: "Repudiamos la persecución a Mauricio Macri y a sus hijos en la causa del correo. La justicia en la Argentina persigue al derrotado; eso no es justicia. #PeronismoRepublicano".