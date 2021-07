Macri insiste en negar el envío de armas a Bolivia: "Están armando una denuncia para distraer la atención del país"

Mauricio Macri volvió a escena y sigue en campaña mientras permanece en Europa. Además de criticar al presidente Alberto Fernández por la pandemia y decir que "es inadmisible que no hayan comprado todas las vacunas disponibles" dijo que el financiamiento con armamento bélico para dar el Golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia "es una operación"se defendió.Según Macri los pertrechos que son objeto de la denuncia eran parte del armamento que habían trasladado los gendarmes para proteger a la embajada en La Paz. El operativo se organizó en noviembre de 2019. El 10 de diciembre, Cambiemos cedió el poder al Frente de Todos y a partir de ese momento la conducción política de los gendarmes -que siguieron en Bolivia- quedó bajo la órbita de Sabina Fréderic.Macri cuestionó además que el gobierno haya decidido pasar a disponibilidad a tres gendarmes que estuvieron afectados al traslado de estos pertrechos.Por otro lado el expresidente habló de la interna de su espacio y consideró la decisión de María Eugenia Vidal de jugar en la Ciudad de Buenos Aires como "traumática".analizó.Una vez más, el líder del PRO dijo que estas elecciones son determinantes la suerte de la oposición y se mostró esperanzado de que Juntos por el Cambio regrese al poder en 2023 para poder realizar las transformaciones “que no pudimos o no supimos hacer” entre 2015 y 2019.