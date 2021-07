Lopérfido acusó a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal de "ser funcionales al oficialismo"

El exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y actual gestor cultural y director artístico del Teatro Colón, Dario Lopérfido, acusó este lunes al "ala blanda" de Juntos por el Cambio de hacer "seguidismo al Gobierno", chicaneó a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y resaltó la posición de los "halcones" por haber "marcado" lo que Horacio Rodríguez Larreta "no hizo durante la pandemia"

"No espero nada del kirchnerismo. Pero la oposición hizo seguidismo al Gobierno. No se diferenció, deberían haber dicho que quería cuidar la salud, que iban a tomar medidas", apuntó el funcionario porteño en diálogo con Radio Rivadavia.En medio de la interna que se desató en el PRO de cara a las próximas elecciones legislativas, Lopérfido cruzó a Vidal por haber propuesto "terminar la grieta"."No se termina con la grieta. Para modificarla, los que la generaron deberían rectificarse y tomar medidas contrarias, adoptando conductas democráticas y republicanas. Si decís que terminas con la grieta por chartear con Máximo (Kirchner), yo te pregunto, de qué hablaste, le contaste que dijiste que eras orgullosamente bonaerense y hoy te cambias de distrito”, advirtió.En este sentido, resaltó la actitud del ala más combativa, referenciada como los halcones, por "haber marcado lo que no marcaron ni Larreta ni Vidal".“Lo que no marcaron ni Larreta ni Vidal, lo hicieron Macri (Mauricio), Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Waldo Wolff”, fustigó.La postura de Lopérfido ya había sido manifiesta en una entrevista que brindó al sitio Seúl donde amplió su cruzada contra la exgobernadora." Si vos no te plantás lo suficientemente fuerte y creés que estás representando a tu gente cuando decís que arreglás con Massa para que salga una ley o que chateás con Máximo… Vidal dice que chatea con Máximo. Cuando hacés eso estás dejando vía libre a lo que ellos quieren hacer, que es ahora voltear el juicio de la AMIA, perseguir judicialmente a Macri, robarse todo, porque en medio de la pandemia robaron con las compras, con las licitaciones, entonces siguen haciendo negocios aunque la Argentina esté en una situación económica calamitosa. Cuando no te diferenciaste, por ejemplo, en el tratamiento autoritario de la pandemia, cuando no hiciste eso. ¿Cuál es el beneficio?", acusó.En otra fragmento, tildó de "patéticas" las reuniones tripartitas en las que participó el jefe de Gobierno porteño junto con el presidente Alberto Fernández y el mandatario bonaerense, Axel Kicillof."Cuando empezaron esta locura y muchos nos opusimos y escribimos esta carta de la infectadura y todo eso, cuando pasó todo eso y Larreta se sentaba a esos shows patéticos que hacía Alberto Fernández con la complicidad de los medios de comunicación de la Argentina y decía cualquier cosa y daba ejemplos mal de los países, ¿para qué te sentabas ahí?", sentenció.