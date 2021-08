Alberto Fernández y Cristina Kirchner, juntos para superar la foto en Olivos e inaugurar casas abandonadas por Macri

hoy el presidente Alberto Fernández se muestra con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el eslabón de mayor volumen político de la coalición, quien se espera que lance alguna expresión sobre la cuestión, pero con el objetivo cerrar el capítulo de ese asunto y reencauzar la agenda de cara al tramo final de campaña para las PASO: la agenda de la gestión y el futuro como contracara al abandono y deterioro que se vivió durante el gobierno de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio

🎙"Nunca tendré que disculparme porque cerré el Ministerio de Salud, Educación o Trabajo. O porque me arrodillé frente al FMI y endeudé a generaciones de argentinos". El presidente @alferdez en la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación, #CUDI. pic.twitter.com/tgLze5Bh7O — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 16, 2021

Tras enfatizar en que la foto cumpleañera deen Olivos en plena cuarentena fue un "error" de responsabilidad propia y obtener el apoyo cerrado de, los principales socios e integrantes delEn la antesala al efusivo discurso de ayer, en que Alberto Fernández levantó el tono para hacerse plenamente cargo de lo sucedido a la vez que se diferenció del macrismo y su ausencia de autocrítica real, el mandatario recibió el respaldo encolumnado de sus socios políticos del FDT, que hoy corona seguramente con la expresión de CFK.Fue La Cámpora, a quien medios militantes y dirigentes opositores buscaron mostrar como organización "enojada" con el Presidente, quien primero apoyó a Fernández e inauguró el contenido, el tono y la métrica de la respuesta oficial. "Con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicada a otras fotos nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas", fue la ironía seleccionada por la agrupación de Máximo Kirchner con una foto de la cena de Macri con la entonces titular del FMI, Christine Lagarde, en el mismo salón de OlivosAnoche, LC redobló la réplica retomando la foto de Macri y la ex funcionaria del FMI de la que dijo que los argentinos "debían enamorarse" acompañada de una frase del ex presidente (que usó contra Alberto Fernández): "Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo".Luego fue el turno del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en un acto en Florencio Varela. "Al Presidente lo vi pedir perdón, como hombre de bien que es, y plantear que había cometido un error", dijo acompañado por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el precandidato a diputado nacional Daniel Gollan.Y siguió: "Yo me pregunto cuántas veces escuchamos en boca del gobierno que se fue (la gestión Cambiemos) la palabra 'perdón' por endeudar a la Argentina por las próximas diez generaciones, por cerrar escuelas y hospitales, ser cómplices de un modelo económico que cerró fábricas, comercios y dejó gente sin trabajo". En cambio, contrapuso, "el Presidente tardó 24 horas en pedir perdón" y allí se ve "que quienes pretenden construir la alternancia de gobierno lo único que hacen es esconder al señor que fracasó y cruzar candidatos de un lado a otro para ver si pueden disimular ese fracaso".Con Alberto a su lado, ayer el gobernador Kicillof focalizó en lo que viene en el marco de un acto en que se inauguró obras para universitarios de carreras estratégicas: "Pueden distraernos con discusiones, pueden distraernos con operaciones, pero esta es la realidad que genera transformaciones”.El Frente de Todos y el Presidente arranca una semana que es el final de un período en varios sentidos: quedan sólo 27 días de campaña antes de las PASO y este martes es el último acto en el que el Gobierno puede hacer anuncios de gestión, ya que el calendario electoral establece el día 18 como fecha límite para el proselitismo. Además, es la clausura del apoyo para Fernández, por la presencia de CFK, último (y el más importante) apoyo que resta.El jefe de Estado no estará solo con Cristina Kirchner, sino que además estarán Sergio Massa y Axel Kicillof, además de los principales socios del Frente de Todos y los precandidatos Victoria Tolosa Paz y Gollan. El acto es en Avellaneda junto al ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, ex intendente de esa localidad del conurbano.Antes de ese plato central, el mandatario encabeza el acto por el 171º aniversario de la muerte del general José de San Martín, desde el partido homónimo del noroeste del Gran Buenos Aires.Es a las 15 cuando Fernández comparte escenario con Cristina en la entrega de la vivienda número 20.000 construida desde que se inició la actual gestión del Frente de Todos, en el barrio Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda. También será la presentación del Plan Hábitat Integral, que permite la urbanización y la capacitación laboral para vecinos de la Isla, además del Programa Nacional de Mejoramiento Barrial, mediante el cual se generan obras de Infraestructura de servicios.La entrega de casas que se terminaron de construir durante esta gestión pese a que fueron casi concluidas en años de Cristina, con abandono en tiempos de Macri, será argumento para volver a la agenda del FDT: el futuro y el trabajo en las políticas que necesita la ciudadanía. Por eso, hicieron trascender fuentes del oficialismo, la idea es "mostrar que nosotros hacemos, mientras ellos (por la oposición), no".En concreto, se mostrará que el Frente de Todos, a partir de 2020 avanzó en la reconstrucción de 84 viviendas que quedaron paralizadas entre el 2016 y el 2019, cuando la entonces alianza Cambiemos hoy denominada Juntos o Juntos por el Cambio - según el distrito - gobernaba la Argentina con Macri al frente y María Eugenia Vidal en territorio bonaerense.