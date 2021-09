"No les des más poder, porque ya sabés lo que hacen": así cerró Vidal su campaña en CABA con Larreta y Macri

la precandidata a legisladora manifestó: “Este domingo deciles no a la burla, a la estafa al atropello. Sí a la honestidad, a la verdad. Si hacés eso, yo les hago una promesa que se va a cumplir. El 13 te vas a sentir más aliviado, vas a sentir que te sacaste una mochila de encima, que vas a tener futuro y esperanza".

el jefe de Gobierno convocó a la militancia a convencer a los indecisos y pareció enviarle un mensaje a los votantes de Javier Milei: “Los individualismos no son el camino para frenar al kirchnerismo, apoyando iniciativas individuales no vamos a ningún lado; nosotros lo frenamos este año con un bloque grande y para decirles basta les pido que voten a la lista que encabeza María Eugenia Vidal”.

A menos de una semana de las PASO, la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en CABA,, sostuvó que "esta elección no es sobre propuestas sino valores", sobre "quién te miente y quién no", al encabezar su acto de cierre de campaña junto al jefe de Gobierno porteño,, y el ex presidenteCon Larreta y Macri en primera fila,"¿Saben qué le tenemos que decir este domingo? Bien fuerte, con orgullo: 'A pesar de todo no pudieron con nosotros' ", vociferó ante sus seguidores.En esa misma línea,El ex mandatario estuvo sentado en primera fila de espaldas al tiro de las cámaras y se mantuvo en silencio. Tuvo un breve protagonismo cuando Larreta lo invitó al escenario 360 a saludar a la militancia, pero evitó tomar el micrófono.La gran ausente fue Elisa Carrió, aunque sí se pudo ver a los referentes de la Coalición Cívica que integrarán lugares de peso en las listas porteñas.